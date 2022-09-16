Запоры и секс у скорпионов и краш-тест для лося: за что присуждалась Шнобелевская премия

Необычные, а порой и комичные исследования ежегодно награждаются этой альтернативой Нобелевской премии.

Related video

32-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии за самые необычные исследования в мире науки в 2022 году, как и в предыдущих двух, прошла в формате видео-трансляции. Ранее ее проводили в стенах Гарвардского университета, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, пишет Daily Mail.

Несмотря на онлайн формат организаторы попытались сохранить традиции — награды победитеялям вручали обладатели Нобелевской премии — они протягивали уку к экрану, как бы передавая призы. Кстати, победители Шнобелевской премии в этом году получили не только награды, но и денежный приз в размере 10 триллионов долларов, правда не американских, а зимбабвийских.

Давайте ознакомимся с самыми увлекательными и комичными исследованиями 2022 года.

[ + – ] Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс. Фото: Daily Mail

Почему утки ходят в ряд

В этом году Фрэнк Фиш получил Шнобелевскую премию по физике.

Профессор биологии из Университета Вест-Честер в Пенсильвании Фрэнк Фиш задался вопросом, почему утята ходят строго в ряд за своими матерями. Ученый пришел к выводу, что такое поведение связано с энергосбережением.

Исследование показало, что подобно автомобильному потоку или гонке велосипедистов, позади матери-утки возникает поток, который помогает малышам сохранять энергию.

По мнению ученого, наука — "это весело", и если исследование вас не радует и не смешит, вы не занимаетесь наукой.

[ + – ] Утятя следуют за мамой в ряд, чтобы сохранить энергию. Фото: Daily Mail

"Чувство синхронизации" на свиданиях

Элиска Прохазкова из Лейденского университета получила награду по кардиологии.

На это необычное исследование ученую вдохновил личный опыт. Она долгое время пыталась найти себе пару с помощью различных сайтов знакомств. Однако каждый раз при личной встрече испытывала разочарование — никакой искры между собеседниками не возникало.

Тогда Прохазкова провела ряд экспериментов — она устраивала испытуемым свидания вслепую и измеряла их физиологические реакции. Исследователь обнаружила, что если партнеры нравились друг другу, их сердечные ритмы синхронизировались.

В ходе исследования ученой также удалось узнать, что люди на самом деле весьма быстро решают нравится ли им партнер — достаточно всего двух секунд, чтобы составить представление о человеке

Запоры и сексуальная жизнь скорпионов

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии, Солимари Гарсия-Эрнандес и Глауко Мачадо получили в этом году Шнобелевскую премию по биологии. Ученые сосредоточились на исследовании сексуальной жизни скорпиона и влиянии на нее запоров.

Бразильские ученые изучили процесс аутотомии — когда скорпионы "сбрасывают" хвост, спасаясь от хищников. Однако вместе с хвостом они также теряют и часть пищеварительного тракта, что в последствии приводит к запором, а возможно и смерти.

Ученые обнаружили, что у самцов "сбросивших" хвост также наблюдается снижение двигательной активности, что в свою очередь затрудняет поиск партнера.

Краш-тест для лося

Мангус Герс из Королевского технологического института в Стокгольме получил премию по технике безопасности.

По словам ученого, автомобильные аварии с участием лосей в Швеции — дело не редкое, животные часто выбегают на автомагистрали, что приводит к столкновениям. В результате подобных ДТП часто страдают и даже погибают, как животные, так и люди.

Мангус Герс отметил, что производители автомобилей редко включают подобные аварии в свои тесты на безопасность. А следовало бы.

В результате ученых придумал специальный манекен лося для краш-теста, который в перспективе поможет производителям автомобилей снизить риски летальных исходов среди людей и животных.

[ + – ] Манекен лося для краш-теста. Фото: Magnus Gers

Полный список победителей Шнобелевской премии 2022

Премия о кардиологии — изучение того, что сердечные ритмы людей, которые нравятся друг другу, синхронизируются. Элиска Прохазкова, Элио Сьяк-Ши, Фридерике Беренс, Даниэль Линд и Мариска Крет Премия по литературе — анализ того, что делает юридические документы сложными для понимания. Эрик Мартинес, Фрэнсис Моллика и Эдвард Гибсон Премия по биологии — изучение влияния запоров на сексуальную жизнь скорпионов. Солимари Гарсия-Эрнандес и Глауко Мачадо Премия по медицине — изучение того, как охлаждение льдом может уменьшить последствия химиотерапии. Марцин Ясински, Мартина Мацеевска, Анна Бродзяк, Михал Гурка, Камила Скверавска, Веслав Енджейчак, Агнешка Томашевска, Гжегож Басак и Эмилиан Снарски Премия по инженерии — попытка найти наиболее эффективный способ поворота ручки дверей. Генерал Мацудзаки, Казуо Охучи, Масару Уэхара, Есиюки Уэно и Горо Имура Премия по истории искусства — исследование сен ритуальных клизм на древней керамике майя. Питер де Смет и Николас Хельмут Премия по физике — исследование того, почему утята передвигаются в ряд. Фрэнк Фиш, Чжи-Мин Юань, Минглу Чен, Лайбинг Цзя, Чунян Джи и Атилла Инчечик Премия мира — за разработку алгоритма, помогающего сплетникам решить, когда солгать, а когда сказать правду. Джунхуи Ву, Сабольч Самадо, Пэт Барклай, Бьянка Бирсма, Теренс Дорес Крус, Серхио Ло Яконо, Анника Нипер, Ким Петерс, Войтек Пшеперка, Лео Тиохин и Пол Ван Ланге Премия по экономике — за математический анализ того, почему успех чаще всего приходит к менее талантливым людям. Алессандро Плучино, Алессио Эмануэле Биондо и Андреа Раписарда Премия по технике безопасности — за разработку манекена лося для краш-тестов. Магнус Герс

Напомним, в прошлом году Фокус также писал о победителях Шнобелевской премии 2021 — тогда победили оргазм от насморка и перевернутые носороги.