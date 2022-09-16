Запори та секс у скорпіонів та краш-тест для лося: за що нагороджували Шнобелівською премією

Незвичайні, а часом і комічні дослідження щороку нагороджують цією альтернативою Нобелівській премії.

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32-а щорічна церемонія вручення Шнобелівської премії за найнезвичайніші дослідження у світі науки у 2022 році, як і попередніх двох, пройшла у форматі відеотрансляції. Раніше її проводили у стінах Гарвардського університету, проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи, пише Daily Mail.

Попри онлайн формат, організатори спробували зберегти традиції — нагороди переможцям вручали володарі Нобелівської премії — вони простягали руку до екрана, ніби передаючи призи. До речі, переможці Шнобелівської премії цього року здобули не лише нагороди, а й грошовий приз у розмірі 10 трильйонів доларів, щоправда, не американських, а зімбабвійських.

Давайте ознайомимося із найцікавішими та комічними дослідженнями 2022 року.

[ + – ] Церемоніймейстер Марк Абрахамс позує зі Шнобелівською премією 2022 року у своєму офісі в Кембриджі, штат Массачусетс Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

Чому качки ходять рядочком

Цього року Френк Фіш отримав Шнобелівську премію з фізики.

Професор біології з Університету Вест-Честер в Пенсільванії Френк Фіш поставив питання, чому каченята ходять строго рядочком за своїми матерями. Вчений дійшов висновку, що така поведінка пов'язана з енергозбереженням.

Дослідження показало, що подібно до автомобільного потоку або перегонів велосипедистів, позаду матері-качки виникає потік, який допомагає малюкам зберігати енергію.

На думку вченого, наука — "це весело", і якщо дослідження вас не тішить і не смішить, ви не займаєтеся наукою.

[ + – ] Каченя йдуть за мамою рядочком, щоб зберегти енергію Фото: схема движения уток

"Почуття синхронізації" на побаченнях

Еліска Прохазкова з Лейденського університету здобула нагороду з кардіології.

На це незвичайне дослідження вчену надихнув особистий досвід. Вона тривалий час намагалася знайти собі пару за допомогою різноманітних сайтів знайомств. Однак щоразу під час особистої зустрічі зазнавала розчарування — жодної іскри між співрозмовниками не виникало.

Тоді Прохазкова провела низку експериментів — вона влаштовувала випробуваним побачення наосліп і вимірювала їхні фізіологічні реакції. Дослідниця виявила, що якщо партнери подобалися одне одному, їхні серцеві ритми синхронізувалися.

Під час дослідження вченій також вдалося дізнатися, що люди насправді дуже швидко вирішують, чи подобається їм партнер — достатньо лише двох секунд, щоб скласти уявлення про людину.

Запори та сексуальне життя скорпіонів

Дослідники з Університету Сан-Паулу у Бразилії, Солімарі Гарсія-Ернандес та Глауко Мачадо отримали цього року Шнобелівську премію з біології. Вчені зосередилися на дослідженні сексуального життя скорпіона та впливі на нього запорів.

Бразильські вчені вивчили процес автотомії — коли скорпіони "скидають" хвіст, рятуючись від хижаків. Однак разом із хвостом вони також втрачають і частину травного тракту, що згодом призводить до запору, а можливо і смерті.

Вчені виявили, що у самців, які хвіст "скинули", також спостерігається зниження рухової активності, що зі свого боку ускладнює пошук партнера.

Краш-тест для лося

Мангус Герс із Королівського технологічного інституту у Стокгольмі отримав премію з техніки безпеки.

За словами вченого, автомобільні аварії за участю лосів у Швеції — справа не рідкісна, тварини часто вибігають на автомагістралі, що призводить до зіткнень. Внаслідок таких ДТП часто страждають і навіть гинуть, як тварини, так і люди.

Мангус Герс зазначив, що виробники автомобілів рідко включають такі аварії у свої тести на безпеку. А слід було б.

В результаті вчених вигадав спеціальний манекен лося для краш-тесту, який у перспективі допоможе виробникам автомобілів знизити ризики смертей серед людей і тварин.

[ + – ] Манекен лося для краш-тесту Фото: манекен лося

Повний список переможців Шнобелівської премії 2022

Премія про кардіологію — вивчення того, що серцеві ритми людей, які подобаються одне одному, синхронізуються. Еліска Прохазкова, Еліо Сьяк-Ші, Фрідерике Беренс, Даніель Лінд та Маріска Крет Премія з літератури — аналіз того, що робить юридичні документи складними для розуміння. Ерік Мартінес, Френсіс Молліка та Едвард Гібсон Премія з біології — вивчення впливу запорів на сексуальне життя скорпіонів. Солімарі Гарсія-Ернандес та Глауко Мачадо Премія з медицини — вивчення того, як охолодження льодом може зменшити наслідки хімієтерапії. Марцін Ясінські, Мартіна Мацеєвська, Анна Бродзяк, Міхал Гурка, Каміла Скверавська, Веслав Енджейчак, Агнешка Томашевська, Гжегож Басак та Еміліан Снарські Премія з інженерії — спроба знайти найефективніший спосіб повороту ручки дверей. Генерал Мацудзакі, Казуо Охучі, Масару Уехара, Есіюкі Уено та Горо Імура Премія з історії мистецтва — дослідження сен ритуальних клізм на давній кераміці мая. Пітер де Смет та Ніколас Хельмут Премія з фізики — дослідження того, чому каченята пересуваються рядочком. Френк Фіш, Чжі-Мін Юань, Мінглу Чен, Лайбінг Цзя, Чунян Джі та Атілла Інчечик Премія миру — за розробку алгоритму, який допомагає пліткарям вирішити, коли збрехати, а сказати правду. Джунхуї Ву, Сабольч Самадо, Пет Барклай, Б'янка Бірсма, Теренс Дорес Крус, Серхіо Ло Яконо, Анніка Ніпер, Кім Петерс, Войтек Пшеперка, Лео Тіохін та Пол Ван Ланге Премія з економіки — за математичний аналіз того, чому успіх найчастіше приходить до менш талановитих людей. Алессандро Плучіно, Алессіо Емануеле Біондо та Андреа Рапісарда Премія з техніки безпеки — за розробку манекена лося для краш-тестів. Магнус Герс

Нагадаємо, минулого року Фокус також писав про переможців Шнобелівської премії 2021 — тоді перемогли оргазм від нежитю та перевернені носороги.