Оргазм від нежиті і перевернуті носороги: за що присуджувалася Шнобелівська премія в цьому році

Незвичайні досягнення в галузі науки щорічно нагороджують цією альтернативою Нобелівської премії.

Наскільки добре борода пом'якшує удари по обличчю, переваги транспортування носорогів догори ногами і оргазм як протинабряковий засіб для носа — за ці та інші дослідження вчені отримали нагороди під час церемонії вручення Шнобелівської премії, повідомляє The Guardian.

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Шнобелівські премії отримують незвичайні досягнення в науці, які спочатку змушують людей сміятися, а тільки потім думати. На 31-й церемонії, яка проводилася онлайн, а не як зазвичай у Гарвардському університеті, лауреати Нобелівської премії вручили 10 Шнобелівських нагород ученим з 24 країн.

За словами Марка Абрахамса, редактора журналу Annals of Improbable Research, головного спонсора заходу, другий рік поспіль церемонія проводиться онлайн через пандемію коронавірусу.

Шнобелівська премія миру

Цю премію отримав Девід Керрієр, професор біології Університету штату Юта, США. Він і його колеги хотіли перевірити гіпотезу про те, що в чоловіків з'явилася борода, щоб захистити своє обличчя в кулачних боях. Чарльз Дарвін припускав, що борода еволюціонувала "як прикраса, що зачаровує або збуджує протилежну стать", а Керрієр виявив докази захисних властивостей бороди. Кидаючи тяжкості на матеріал, схожий на кістку, покритий овечою вовною, він дійшов висновку, що шкіра, вкрита волоссям, поглинає набагато більше енергії, ніж гладка шкіра. За словами вченого, борода не забезпечує надійного захисту, вона трохи захищає кістки і шкіру.

Шнобелівська премія з економіки

Її отримав Павло Блаватський, професор бізнес-школи Монпельє у Франції. Він використовував алгоритм комп'ютерного зору і фотографії політиків, щоб довести, що ожиріння "сильно корелює" з національною корупцією.

Шнобелівська премія з фізики

Цю нагороду отримало дослідження, яке пояснює, чому пішоходи не стикаються постійно одне з одним, а іншу премію отримало дослідження, яке пояснює, чому вони іноді все-таки стикаються.

Шнобелівська премія з ентомології

Її отримав колишній військовий ВМС США Джон А. Малреннан за знищення тарганів на підводних човнах за допомогою високоефективного фосфорорганічного інсектициду.

Шнобелівська премія за транспортування

Цю премію отримали вчені, які довели, що перевозити носорогів краще догори ногами по повітрю, ніж переносити їх на боці на землі.

Шнобелівська премія з екології

Цією премією було відзначено дослідження бактерій, що живуть на жувальній гумці, яка прилипла до тротуарів. Дослідники з іспанського університету зазначили, що вже пережована жувальна гумка, яка була приклеєна до тротуару протягом трьох місяців, кишить шкідливими бактеріями.

"Наші результати мають значення для широкого кола дисциплін, включаючи судово-медичну експертизу і боротьбу з інфекційними захворюваннями", — говорять Лейла Сатарі, Альба Гільєн, Анжела Відал-Верду і Мануель Поркар з Університету Валенсії.

Шнобелівська премія з біології

Її отримала Сюзанна Шетц з Університету Лунда у Швеції за її велику роботу над вивченням муркотіння і нявкання, та інших звуків, які становлять котяче спілкування.

Шнобелівська премія з медицини

Кем Булут з Німеччини та його колеги отримали премію за дослідження, які показують, що секс з оргазмом є ефективним протинабряковим засобом для носа.

Пари, які погодилися взяти участь у дослідженні, використовували пристрій для вимірювання потоку повітря, що проходить через ніс перед сексом, відразу після сексуальної кульмінації і в певні моменти після цього. На думку вчених, секс був так само ефективний при очищенні закладеного носа принаймні на годину, як і звичайні препарати.

За словами Булута, не зовсім зрозуміло, як секс може допомогти очистити ніс, але вчений вважає, що тут діє ряд факторів.

"Я думаю, що оргазм супроводжується сумішшю збудження, фізичних вправ і гормональних змін", — говорить він.

Шнобелівська премія з хімії

Її отримав Джонатан Вільямс з Інституту хімії Макса Планка за вивчення того, як запахи, що виділяються кіноглядачами, змінюються залежно від того, що вони бачать на екрані: сцени насильства, смішні ситуації, напружені моменти тощо.

За словами Абрахамса, наступну церемонію вручення Шнобелівської премії хотілося б провести в її традиційному місці — Театрі Сандерса Гарвардського університету, але багато що залежить від ситуації з пандемією коронавірусу.