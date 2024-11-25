"Безпрограшний варіант": величезна сонячна станція забезпечить енергією 80 000 будинків

Компанія Ørsted не тільки створила свою найбільшу сонячну електростанцію, а й допомогла створити заповідник для збереження рідкісних ландшафтів.

Данська компанія Ørsted побудувала свою найбільшу сонячну електростанцію Mockingbird Solar Center в окрузі Ламар, штат Техас. Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті компанії.

Повідомляється, що Mockingbird Solar Center потужністю 468 МВт забезпечуватиме електроенергією 80 000 будинків і підприємств у Техасі, забезпечуючи додаткову потужність, необхідну для живлення мережі ERCOT.

Крім того, компанія заявила про передавання 385 гектарів землі всесвітній екологічній організації The Nature Conservancy (TNC) для збереження природи. У результаті буде створено заповідник Smiley Meadow Preserve, де зберігатиметься життєво важливе середовище проживання високотравних прерій, що включають понад 400 видів трав і польових квітів.

Директор програми стратегії захисту земель у The Nature Conservancy Девід Безансон наголосив, що місцеві прерії — це найрідкісніші ландшафти, що залишилися в Техасі. За його словами, їх настільки мало, що багато людей ніколи їх не бачили.

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"Цей проєкт і партнерство — те, чим може пишатися кожен у нашій спільноті. Збереження природного середовища проживання та виробництво чистої енергії — це безпрограшний варіант, і ми цінуємо зусилля Ørsted щодо отримання енергії від місцевих підприємств і підтримки нашої місцевої економіки", — додав мер Парижа (штат Техас) Міхір Панкадж.

У пресрелізі йдеться, що будівництво електростанції Mockingbird Solar Center створило понад 550 робочих місць, і проєкт підтримуватиме довгостроковий персонал з експлуатації та обслуговування.

Нагадаємо, китайська компанія CHN Energy запустила в Ордосі сонячну електростанцію Mengxi Lanhai потужністю 3 ГВт, яка стала другою за величиною у світі.

Також повідомлялося, що французька компанія Voltalia SA і єгипетський підрозділ Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) об'єднали зусилля для заміни застарілої вітряної електростанції Zafarana в Єгипті вітро-сонячним комплексом потужністю приблизно 3 ГВт.