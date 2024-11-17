Більше, ніж Словенія: найбільший у світі генератор "зеленої" енергії займе 2,2 млн га

Масштабний проєкт Western Green Energy Hub включатиме мільйони сонячних панелей, тисячі вітряних турбін, а також зможе виробляти "зелений" водень і аміак.

В Австралії планують реалізувати проєкт відновлюваної енергії Western Green Energy Hub, який об'єднає сонячну та вітрову енергетику, а також виробництво водню. Про це пише портал Interesting Engineering.

Повідомляється, що потужність Western Green Energy Hub становитиме 70 ГВт електроенергії замість раніше запланованих 50 ГВт. Проєкт розгорнуть на території графства Дандас, а також у місті Калгурлі-Боулдер, розташованому далеко на південному сході Західної Австралії. У завершеному відео він займе площу в 2,2 млн га, що перевищує розміри таких країн, як Словенія і Сальвадор.

За даними видання, проєкт включатиме 60 мільйонів сонячних панелей, розподілених по 35 сонячних станціях, а також 3000 вітряних турбін потужністю від 7 МВт до 20 МВт. Сонячні станції будуватимуть у сім етапів протягом 30 років. По готовності об'єкт складатиметься з 35 вузлів, кожен з потужністю генерації електроенергії 2-3 ГВт.

Очікується, що Western Green Energy Hub генеруватиме понад 200 ТВт-год відновлюваної енергії на рік, що можна порівняти з поточними потужностями з виробництва електроенергії в Австралії. Передбачувана вартість проєкту становитиме 100 млрд австралійських доларів.

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Також повідомляється, що окрім сонячної та вітрової енергії Western Green Energy Hub вироблятиме "зелений" водень за допомогою електролізерів та відповідної інфраструктури, яку побудують на об'єкті. Очікуваний обсяг виробництва водню після завершення першої фази — 330 000 тонн на рік, а після завершення проєкту — 3,5 млн тонн на рік.

Ще одна запланована функція Western Green Energy Hub — виробництво "зеленого" аміаку. За даними порталу, він буде в основному експортуватися.

Нагадаємо, у Південному Норфолку (Британія) планують побудувати найбільшу в країні сонячну електростанцію, однак ініціатива зіткнулася із запереченнями місцевих жителів.

Також повідомлялося, що несподівані погодні явища в країнах, які дедалі більше залежать від відновлюваної енергії, становлять загрозу для вітряних і сонячних електростанцій.