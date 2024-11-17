Больше, чем Словения: крупнейший в мире генератор "зеленой" энергии займет 2,2 млн га

Масштабный проект Western Green Energy Hub будет включать миллионы солнечных панелей, тысячи ветряных турбин, а также сможет производить "зеленый" водород и аммиак.

В Австралии планируют реализовать проект возобновляемой энергии Western Green Energy Hub, который объединит солнечную и ветровую энергетику, а также производство водорода. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Сообщается, что мощность Western Green Energy Hub составит 70 ГВт электроэнергии вместо ранее запланированных 50 ГВт. Проект развернут на территории графства Дандас, а также в городе Калгурли-Боулдер, расположенном далеко на юго-востоке Западной Австралии. В завершенном видео он займет площадь в 2,2 млн га, что превышает размеры таких стран, как Словения и Сальвадор.

По данным издания, проект будет включать 60 миллионов солнечных панелей, распределенных по 35 солнечным станциям, а также 3000 ветряных турбин мощностью от 7 МВт до 20 МВт. Солнечные станции будут строить в семь этапов в течение 30 лет. По готовности объект будет состоять из 35 узлов, каждый с мощностью генерации электроэнергии 2-3 ГВт.

Ожидается, что Western Green Energy Hub будет генерировать более 200 ТВт·ч возобновляемой энергии в год, что сопоставимо с текущими мощностями по производству электроэнергии в Австралии. Предполагаемая стоимость проекта составит 100 млрд австралийских долларов.

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Также сообщается, что кроме солнечной и ветровой энергии Western Green Energy Hub будет производить "зеленый" водород с помощью электролизеров и соответствующей инфраструктуры, которую построят на объекте. Ожидаемый объем производства водорода после завершения первой фазы – 330 000 тонн в год, а после завершения проекта — 3,5 млн тонн в год.

Еще одна запланированная функция Western Green Energy Hub — производство "зеленого" аммиака. По данным портала, он будет в основном экспортироваться.

Напомним, в Южном Норфолке (Британия) планируют построить крупнейшую в стране солнечную электростанцию, однако инициатива столкнулась с возражениями местных жителей.

Также сообщалось, что неожиданные погодные явления в странах, которые все больше зависят от возобновляемой энергии, представляют угрозу для ветряных и солнечных электростанций.