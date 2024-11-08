Солнечные и ветровые станции под угрозой из-за "неожиданных" явлений: что выявили ученые

По словам исследователей, погодные условия, которые могут надолго сократить выработку энергии ветра и солнца, стали более частыми и серьезными.

Неожиданные ветровые и солнечные засухи в странах, которые все больше зависят от возобновляемых источников энергии, представляют угрозу для надежности этих источников. Об этом пишет портал Recharg, ссылаясь на исследование китайских, канадских и американских ученых.

В новой статье говорится, что неспособность компаний предвидеть засухи и подготовиться к ним может поставить под угрозу усилия по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии. В частности, солнечные и ветровые проекты могут утратить поддержку со стороны инвесторов, общественности или политиков.

По словам исследователей, для комплексной оценки качества ветровой и солнечной энергии необходимо учитывать три фактора: "доступность ресурсов, изменчивость и экстремальность". Разработчики и заинтересованные стороны в сфере возобновляемых источников, как правило, сосредоточены на "доступности ресурсов", но ученые советуют им обращать больше внимания на "экстремальность" и "изменчивость".

Под "изменчивостью" исследователи подразумевают то, насколько стабилен ресурс, а "экстремальность" обозначает качество ресурса с точки зрения его склонности к энергетическим засухам.

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По словам ученых, недавние исследования показали, что климатические и погодные явления, некоторые из которых могут привести к "длительным периодам низкой выработки энергии ветра и солнца", стали более частыми и серьезными. При этом существует "фундаментальный пробел в литературе" в понимании засух ресурсов в разных местах.

Ученые подчеркнули, что фокусировка исключительно на "доступности ресурсов", без учета "экстремальности" и "изменчивости", может привести к "неадекватному развертыванию инфраструктуры электроснабжения и рискам для надежности энергосистемы".

Напомним, австралийская компания WaveX заявила о разработке генератора волновой энергии D-spar, который может заполнить пробелы в генерации, возникающие из-за непостоянства ветра и солнца.

Также сообщалось, что быстрое масштабирование ветряных турбин может подорвать прибыльность, эффективность и безопасность в секторе морской ветроэнергетики.