Сонячні та вітрові станції під загрозою через "несподівані" явища: що виявили вчені

За словами дослідників, погодні умови, які можуть надовго скоротити вироблення енергії вітру і сонця, стали частішими і серйознішими.

Несподівані вітрові та сонячні посухи в країнах, які дедалі більше залежать від поновлюваних джерел енергії, становлять загрозу для надійності цих джерел. Про це пише портал Recharg, посилаючись на дослідження китайських, канадських і американських учених.

У новій статті йдеться про те, що нездатність компаній передбачити посухи і підготуватися до них може поставити під загрозу зусилля з прискорення впровадження поновлюваних джерел енергії. Зокрема, сонячні та вітрові проєкти можуть втратити підтримку з боку інвесторів, громадськості або політиків.

За словами дослідників, для комплексної оцінки якості вітрової та сонячної енергії необхідно враховувати три фактори: "доступність ресурсів, мінливість і екстремальність". Розробники та зацікавлені сторони у сфері поновлюваних джерел зазвичай зосереджуються на "доступності ресурсів", але вчені радять їм звертати більше уваги на "екстремальність" і "мінливість".

Під "мінливістю" дослідники мають на увазі те, наскільки стабільний ресурс, а "екстремальність" позначає якість ресурсу з погляду його схильності до енергетичних посух.

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За словами вчених, недавні дослідження засвідчили, що кліматичні та погодні явища, деякі з яких можуть призвести до "тривалих періодів низького вироблення енергії вітру і сонця", стали частішими і серйознішими. При цьому існує "фундаментальна прогалина в літературі" в розумінні посух ресурсів у різних місцях.

Науковці наголосили, що фокусування винятково на "доступності ресурсів", без урахування "екстремальності" та "мінливості", може призвести до "неадекватного розгортання інфраструктури електропостачання та ризиків для надійності енергосистеми".

Нагадаємо, австралійська компанія WaveX заявила про розробку генератора хвильової енергії D-spar, який може заповнити прогалини в генерації, що виникають через мінливість вітру і сонця.

Також повідомлялося, що швидке масштабування вітряних турбін може підірвати прибутковість, ефективність і безпеку в секторі морської вітроенергетики.