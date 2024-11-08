Нова сонячна станція може забезпечити 400 000 будинків енергією: місцеві жителі проти

За словами лідера консерваторів у Раді графства Норфолк Кей Мейсон Білліг, регіон "піддається атаці" з боку сонячної енергетики.

У Південному Норфолку (Британія) планують побудувати найбільшу в країні сонячну електростанцію, однак ініціатива зіткнулася із запереченнями місцевих жителів. Про це пише BBC.

За даними, Служби звітності про місцеву демократію (LDRS), останніми тижнями з'явилися плани будівництва кількох сонячних електростанцій у Норфолку. Новий проєкт, який хочуть реалізувати між Лонг-Страттоном і Діссом у Норфолку, зможе виробляти близько 900 мегават енергії. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 400 000 будинків.

За даними видання, енергетичні компанії RPC і Elmya запросили дозвіл на під'єднання об'єкта до національної енергосистеми недалеко від села Гіссінг, але поки що не розкрили, де саме будуть розміщені сонячні панелі.

Досі найбільшим запланованим сонячним проєктом у Норфолку була станція High Grove біля Дерема, яка, як очікується, займе 1618 гектарів і зможе виробляти близько 720 МВт. Враховуючи потужність High Grove, у LDRS припустили, що нова станція може зайняти понад 2000 гектарів.

Повідомляють, що рішення про майбутнє цих проєктів ухвалюватиме державний секретар з енергетики та Net Zero Ед Мілібенд, який уже заявив про свій намір просувати будівництво наземних вітряних і сонячних електростанцій по всій країні.

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При цьому у виданні зазначили, що жителі Норфолка висловили занепокоєння з приводу будівництва нових сонячних станцій у регіоні. Людей хвилює втрата сільськогосподарських угідь, наслідки для продовольчої безпеки, вартість та ефективність цих проєктів, а також їхній вплив на сільські ландшафти.

Лідер консерваторів у Раді графства Норфолк Кей Мейсон Білліг сказала, що уряд "нехтує" думкою місцевого населення, і заявила, що округ "зазнає атаки" з боку сонячної енергетики. Зі свого боку енергетичні компанії заявили про намір зв'язатися з місцевими громадами для проведення консультацій.

Нагадаємо, у Великій Британії низка чиновників Вест-Ліндсі висловили заперечення проти встановлення однієї з найбільших у країні сонячних електростанцій Tillbridge Solar через її розмір.

Також повідомлялося, що Швеція наклала вето на плани зі встановлення 13 вітряних електростанцій у Балтійському морі, пославшись на неприйнятні ризики безпеки, створювані РФ.