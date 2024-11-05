"Це безумство": чому в Британії побоюються однієї з найбільших сонячних станцій

Британські чиновники назвали проєкт нової електростанції "кінчиком клину кліматичного божевілля", вказавши на ризики для сільського господарства та екології.

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У Великій Британії низка чиновників Вест-Ліндсі висловили заперечення проти встановлення однієї з найбільших у країні сонячних електростанцій Tillbridge Solar через її розмір. Про це пише BBC.

Повідомляється, що проєкт Tillbridge Solar планують розгорнути в Лінкольнширі, навколо села Глентворт, на південь від траси A631 між Гейнсборо і Кейнбі-Корнер. Станція займатиме 1 214 гектарів і зможе забезпечити електроенергією близько 300 000 будинків.

За інформацією Служби місцевої демократії, Tillbridge Solar буде розташована між трьома іншими великими сонячними електростанціями, які або вже схвалені, або очікують схвалення.

Як зазначають у виданні, плани настільки масштабні, що їх визначатиме уряд Британії, а не місцева рада. Попри це, члени ради озвучили свої побоювання щодо Tillbridge Solar на засіданні комітету з планування.

У звіті ради йдеться, що вплив на ландшафт і втрата сільськогосподарських угідь будуть "неприйнятними". Також було висловлено побоювання з приводу утилізації непридатних до використання сонячних панелей, кількість яких, як очікується, становитиме 40 000 на рік.

Член ради Том Ештон назвав проєкт "тонким кінчиком клина кліматичного божевілля". За його словами, масштаби нових сонячних електростанцій "не вкладаються в голові".

"Сонячні ферми прийнятні, якщо йдеться про поле тут або там, але в таких масштабах це безумство", — додала його колега Маріанна Овертон.

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Зі свого боку Ніл Мюррей став єдиним членом ради, який підтримав проєкт. Він пояснив свою позицію тим, що Лінкольншир потребує електроенергії.

"Іноді землю слід використовувати для відновлюваної енергії, щоб нам не доводилося покладатися на Володимира Путіна", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, дослідницька група під керівництвом Міжнародного університету Каталонії в Іспанії розробила "сонячну цеглу", поєднавши текстильну керамічну технологію та перовскітні фотоелектричні елементи.

Також повідомлялося, що японська технологічна компанія Softbank завершила проєкт зі створення кремнієвої фотоелектричної панелі, здатної досягати ефективності в 22,2%.