Перетворить стіни на генератори енергії: у Європі створили "сонячну цеглу" (фото)

"Сонячна цегла" може покривати дахи, фасади, майданчики, а також використовуватися як навісна стіна, стверджують дослідники.

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Дослідницька група під керівництвом Міжнародного університету Каталонії в Іспанії розробила "сонячну цеглу", поєднавши текстильну керамічну технологію (TCT) і перовскітні фотоелектричні елементи. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що технологія TCT являє собою систему з керамічних блоків, встановлених у сітці зі сталевого дроту. Її було задумано для використання в основному на фасадних облицюваннях, а також на дахах, майданчиках і як навісну стіну.

Однією з переваг TCT є скорочення часу будівництва, оскільки традиційні керамічні системи облицювання вимагають ручної процедури на місці, коли цеглу укладають одну за одною, з'єднуючись розчином. Ба більше, великий розмір оболонок дає змогу покривати землю, фасад і дах одним і тим самим елементом.

За словами дослідників, "сонячна цегла" являє собою систему, в яку інтегрований перовскітний сонячний модуль, сумісний із сіткою TCT. Вчені використовували зварювання для створення електричних з'єднань для модуля, який був вбудований в паз з похилою геометрією. Вони також використовували пластини з нержавіючої сталі у формі подвійної літери L, щоб з'єднати сонячний модуль з керамічними деталями.

"Сонячна цегла" Фото: Міжнародний університет Каталонії

"Слід зазначити, що паз не завжди робиться по центру керамічного виробу, його можна зробити далі праворуч або ліворуч, щоб забезпечити різні можливості та трохи погратися з композицією", — зазначили науковці.

Дослідники підкреслили, що "сонячна цегла" була розроблена з нуля і пройшла випробування на удар, вібрацію і тепловий удар. Випробування засвідчили, що перовскітний сонячний модуль практично не схильний до впливу твердих тіл, проте канавка, зроблена в керамічній деталі для установки ПСМ, знижує міцність цегли.

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"У разі впливу граду спостерігається зниження ефективності, хоча осередок продовжує працювати. При випробуванні на вібрацію спостерігається деяка крихкість електрозварювання. Одна з відмов сталася під час випробування на частоті 10 Гц", — повідомили вчені.

Підсумовуючи, дослідники зробили висновок, що "сонячна цегла" показала себе добре "в загальних рисах" і має ринковий потенціал. Основною проблемою вважається крихкість керамічних деталей, тому планується перегляд конструкції цегли.

"Ми плануємо вивести цю технологію на ринок", — сказав журналістам провідний дослідник Педро Касар'єго.

Нагадаємо, групі експертів з ETH Zurich вдалося створити фотоелектричну кераміку з безпрецедентним потенціалом.

Також повідомлялося, що компанія Paxos Solar представила сонячну черепицю для дахів, яка може генерувати 44 Вт потужності.