Превратит стены в генераторы энергии: в Европе создали "солнечный кирпич" (фото)

"Солнечный кирпич" может покрывать крыши, фасады, площадки, а также использоваться в качестве навесной стены, утверждают исследователи.

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Исследовательская группа под руководством Международного университета Каталонии в Испании разработала "солнечный кирпич", соединив текстильную керамическую технологию (TCT) и перовскитные фотоэлектрические элементы. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что технология TCT являет собой систему из керамических блоков, установленных в сетке из стальной проволоки. Она была задумана для использования в основном на фасадных облицовках, а также на крышах, площадках и в качестве навесной стены.

Одним из преимуществ TCT является сокращение времени строительства, поскольку традиционные керамические системы облицовки требуют ручной процедуры на месте, когда кирпичи укладываются один за другим, соединяясь раствором. Более того, большой размер оболочек позволяет покрывать землю, фасад и крышу одним и тем же элементом.

По словам исследователей, "солнечный кирпич" являет собой систему, в которую интегрирован перовскитовый солнечный модуль, совместимый с сеткой TCT. Ученые использовали сварку для создания электрических соединений для модуля, который был встроен в паз с наклонной геометрией. Они также использовали пластины из нержавеющей стали в форме двойной буквы L, чтобы соединить солнечный модуль с керамическими деталями.

"Солнечный кирпич" Фото: Международный университет Каталонии

"Следует отметить, что паз не всегда делается по центру керамического изделия, его можно сделать дальше вправо или влево, чтобы обеспечить различные возможности и немного поиграть с композицией", — отметили ученые.

Исследователи подчеркнули, что "солнечный кирпич" был разработан с нуля и прошел испытания на удар, вибрацию и тепловой удар. Испытания показали, что перовскитовый солнечный модуль практически не подвержен воздействию твердых тел, однако канавка, сделанная в керамической детали для установки ПСМ, снижает прочность кирпичей.

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"В случае воздействия града наблюдается снижение эффективности, хотя ячейка продолжает работать. При испытании на вибрацию наблюдается некоторая хрупкость электросварки. Один из отказов произошел при испытании на частоте 10 Гц", — сообщили ученые.

Поводя итог, исследователи заключили, что "солнечный кирпич" показал себя хорошо "в общих чертах" и имеет рыночный потенциал. Основной проблемой считается хрупкость керамических деталей, поэтому планируется пересмотр конструкции кирпича.

"Мы планируем вывести эту технологию на рынок", — сказал журналистам ведущий исследователь Педро Касарьего.

Напомним, группе экспертов из ETH Zurich удалось создать фотоэлектрическую керамику с беспрецедентным потенциалом.

Также сообщалось, что компания Paxos Solar представила солнечную черепицу для крыш, которая может генерировать 44 Вт мощности.