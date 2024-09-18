Ученые создали плитку с солнечными батареями: собирает энергию и "отапливает" дом

Немецкие ученые представили стеклянную фотоэлектрическую плитку, которую можно устанавливать на крышах и питать дом или подключать к тепловому насосу. Это позволяет снизить потребление энергии на 20%.

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Компания Paxos Solar представила солнечную черепицу. Расположенная на крыше дома, она может генерировать 44 Вт мощности. Об этом пишет htcehc Interesting Engineering.

Компания рассматривает возможность установки такой плитки на 200 крышах в этом году. С ростом осведомленности о преимуществах солнечной энергии домовладельцы стремятся внедрять решения в области возобновляемой энергии, чтобы удовлетворять свои потребности в энергии более чисто.

Для тех, кто не любит сложности, неизбежные в фотоэлектрических панелях, или тех, у кого ограниченное пространство вокруг дома для их установки, солнечная черепица на крыше — оптимальное решение.

Она похожа на фотоэлектрическую панель, которая преобразует солнечный свет в электричество. Однако ее внешний вид в виде черепицы позволяет размещать ее на доме, не занимая дополнительного пространства и не нарушая его эстетики.

Хотя многие компании предлагают черепицу в качестве опции, ее интеграция с тепловым насосом — это инновационный подход, с которым мы раньше не сталкивались.

По словам разработчиков, работа над созданием этой солнечной черепицы началась более двух лет назад. Paxos сотрудничал с Koln University of Applied Sciences для создания прототипа черепицы, которая могла бы генерировать электричество и тепло.

При создании прототипа команда учла множество факторов, таких как температура, оптические потери из-за рассеяния, влияние окружающей среды и безопасность, а также провела его всесторонние испытания в университете в реальных условиях.

В своих предварительных исследованиях ученые обнаружили увеличение коэффициента полезного действия теплового насоса почти на четверть. Он также варьировался в зависимости от потребности в отоплении и погодных условий.

Спустя почти два года после своего исследования компания Paxos Solar представила коммерческие солнечные плитки, заключив партнерство с китайской компанией Longi по производству ячеек с тыльным контактом.

Плитка полностью обращена назад на лицевую сторону и имеет матовую структуру поверхности, позволяющую улавливать угловой свет. Каждый модуль имеет размеры 23,45 дюйма (59,5 см) X 18,89 дюйма (48 см) и мощность 44 Вт.

Нижний край крыши и опорная плитка перфорированы и пропускают воздух. Солнечный свет нагревает воздух под модулями, затем поднимается к коньку крыши и собирает его в трубе, говорится в отчете PV Magazine.

Ранее мы писали про то, что солнечную панель можно сделать своими руками: украинец составил простую инструкцию. Небольшая солнечна панель из доступных материалов вырабатывает столько энергии, что может запустить даже уличный фонарь.