Учені створили плитку із сонячними батареями: збирає енергію і "опалює" будинок

Німецькі вчені представили скляну фотоелектричну плитку, яку можна встановлювати на дахах і живити будинок або підключати до теплового насоса. Це дає змогу знизити споживання енергії на 20%.

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Компанія Paxos Solar представила сонячну черепицю. Розташована на даху будинку, вона може генерувати 44 Вт потужності. Про це пише htcehc Interesting Engineering.

Компанія розглядає можливість встановлення такої плитки на 200 дахах цього року. Зі зростанням обізнаності про переваги сонячної енергії домовласники прагнуть впроваджувати рішення в галузі відновлюваної енергії, щоб задовольняти свої потреби в енергії більш чисто.

Для тих, хто не любить складнощі, неминучі у фотоелектричних панелях, або тих, у кого обмежений простір навколо будинку для їх встановлення, сонячна черепиця на даху — оптимальне рішення.

Вона схожа на фотоелектричну панель, яка перетворює сонячне світло на електрику. Однак її зовнішній вигляд у вигляді черепиці дає змогу розміщувати її на будинку, не займаючи додаткового простору і не порушуючи його естетики.

Хоча багато компаній пропонують черепицю як опцію, її інтеграція з тепловим насосом — це інноваційний підхід, з яким ми раніше не стикалися.

За словами розробників, робота над створенням цієї сонячної черепиці почалася понад два роки тому. Paxos співпрацював з Koln University of Applied Sciences для створення прототипу черепиці, яка могла б генерувати електрику і тепло.

Під час створення прототипу команда врахувала безліч чинників, як-от температура, оптичні втрати через розсіювання, вплив довкілля та безпека, а також провела його всебічні випробування в університеті в реальних умовах.

У своїх попередніх дослідженнях вчені виявили збільшення коефіцієнта корисної дії теплового насоса майже на чверть. Він також варіювався залежно від потреби в опаленні та погодних умов.

Майже через два роки після свого дослідження компанія Paxos Solar представила комерційні сонячні плитки, уклавши партнерство з китайською компанією Longi з виробництва осередків з тильним контактом.

Плитка повністю звернена назад на лицьову сторону і має матову структуру поверхні, що дає змогу вловлювати кутове світло. Кожен модуль має розміри 23,45 дюйма (59,5 см) X 18,89 дюйма (48 см) і потужність 44 Вт.

Нижній край даху і опорна плитка перфоровані і пропускають повітря. Сонячне світло нагріває повітря під модулями, потім піднімається до гребеня даху і збирає його в трубі, йдеться у звіті PV Magazine.

Раніше ми писали про те, що сонячну панель можна зробити своїми руками: українець склав просту інструкцію. Невелика сонячна панель з доступних матеріалів виробляє стільки енергії, що може запустити навіть вуличний ліхтар.