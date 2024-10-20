Затмит обычные солнечные панели: новая технология сделает из любого дома генератор (видео)

Солнечная пленка от Heliatek может покрывать даже цилиндрические и изогнутые поверхности, превращая здания в электростанции.

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Немецкая компания Heliatek создала альтернативу традиционным солнечным панелям в виде солнечной пленки на основе органических фотоэлектрических элементов, которая может превратить практически любое здание в генератор энергии. О преимуществах этой технологии пишет портал ECOticias.

Солнечная пленка Heliatek

Как отмечают в издании, обычные солнечные панели, как правило, устанавливаются на крышах домов и офисов. Однако из-за нехватки площадей на крышах и жесткости традиционных кремниевых панелей их использование ограничено. Поэтому Heliatek разработала новые, тонкие и легкие панели, которые можно устанавливать на любые поверхности, в том числе на цилиндрических и изогнутых.

"Эта технология является революционной, поскольку она переносит солнечную энергию с крыш на стены, окна и даже интерьеры", — подчеркнули авторы.

Сообщается, что солнечная пленка от Heliatek может покрывать фасады, окна и многие другие части зданий. Кроме того, ее можно наносить на боковины ветряных мельниц, на автобусные остановки и даже на офисные башни. Это значит, что любое здание вскоре сможет начать обеспечивать себя энергией и даже продавать излишки энергии обратно в сеть, превращаясь в электростанцию.

В издании считают, что с новой технологией возможности использования солнечной энергии многократно возрастают, однако есть некоторые вопросы, требующие решения. В частности, речь идет о развитии производственных технологий органических фотоэлектрических элементов и увеличении срока их службы.

Ожидается, что когда эти солнечные элементы будут усовершенствованы, а стоимость значительно снизится, их использование кардинально изменит саму концепцию генерации электроэнергии в городских районах.

Напомним, в Киеве многоквартирный 16-этажный жилой дом на улице Митрополита Шептицкого, оснащенный оборудованием для солнечной генерации, теперь может поставлять излишек электроэнергии в общую энергосеть страны.

Также сообщалось, что в Тайбэе (Тайвань) завершилось строительство необычного дома в форме двойной спирали ДНК Tao Zhu Yin Yuan (Agora Garden Tower), который генерирует чистую энергию и вмещает на фасаде тысячи деревьев и кустов.