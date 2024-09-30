Необычный дом-спираль может генерировать более 40 000 КВт*ч энергии в год (фото)

Проект дома Tao Zhu Yin Yuan включает солнечные панели, ветряные турбины, а также около 23 000 растений, способные поглощать до 130 тонн углекислого газа в год.

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В Тайбэе (Тайвань) завершилось строительство необычного дома в форме двойной спирали ДНК Tao Zhu Yin Yuan (Agora Garden Tower), который генерирует чистую энергию и вмещает на фасаде тысячи деревьев и кустов. Об этом сообщила архитектурная студия Vincent Callebaut Architectures (VCA).

Как отмечают в VCA, дом возвышается на высоту 93,2 метра, занимает более 8000 квадратных метров и включает 21 наземный этаж, 20 из которых скручиваются по спирали. Такая конструкция имеет практическое значение, позволяя обеспечить все квартиры дневным светом. Каждая квартира спроектирована с тремя сторонами окон от пола до потолка, что способствует естественной циркуляции воздуха.

Дом Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

На крыше дома размещены солнечные панели, которые могут вырабатывать около 40 000 КВт*ч энергии в год. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить энергией 10 домохозяйств. Кроме того, здание оснащено шестью ветряными турбинами, способными генерировать дополнительные 1400 КВт*ч электроэнергии в год для питания общественных объектов комплекса.

Дом Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

Все здание оборудовано светодиодным освещением и системой управления энергопотреблением, что экономит 30-40% энергии. Кроме того, были интегрированы высокотехнологичные энергосберегающие устройства, такие как двухэффектные тепловые насосы и системы рекуперации энергии лифтов, для всестороннего продвижения концепции зеленой жизни.

Дом Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

Сообщается, что Zhu Yin Yuan может выдерживать землетрясения и наводнения. Дом имеет высокопрочный стальной каркас с 68 фундаментными сваями, достигающими 50 м в скальной породе внизу, а также ряда сейсмоизоляционных подушек, которые помогают предотвратить сотрясение здания. Здание также оснащено специальными барьерами от наводнений.

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По всей территории дома, включая фасады, балконы, террасы и ландшафтные садовые зоны, высажены около 23 000 растений. По словам архитекторов, вся эта зелень будет не только радовать глаз, но и поглощать до 130 тонн углекислого газа в год.

Вращающаяся конструкция позволяет деревьям расти свободно, при этом на каждой террасе можно разместить до семи деревьев, а также кустарники, цветы и овощи в соответствии с предпочтениями жителей. Снизу доверху 21-этажная двойная спиральная конструкция поворачивается на 90 градусов, а общая площадь террас превышает 10 000 квадратных метров.

Дом Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

Для полива упомянутой растительности в дом внедрили систему сбора дождевой воды, которая может хранить до 500 тонн воды, значительно сокращая использование водопровода. Более того, специалисты выбрали виды деревьев с высоким уровнем поглощения углерода, подходящие для уникальной среды Тайбэя.

"В случае с Tao Zhu Yin Yuan мы наблюдаем будущие тенденции в архитектуре и жилищном строительстве: больше внимания уделяется сохранению биоразнообразия, энергетической самодостаточности и качеству жизни для жителей/пользователей", — отметила представитель Совета по экологическому строительству США Стелла Кай.

Дом Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

Напомним, архитекторское бюро Atelier Matias Mosquera спроектировало в Буэнос-Айресе (Аргентина) бетонный дом, получивший название Shire, который снабжается энергией от солнечных панелей и может предоставить своему владельцу высокий уровень автономности.

Также сообщалось, что американский писатель и путешественник на пенсии Дэвид Ноланд самостоятельно спроектировал дом в соответствии со стандартами Passive House, который в солнечное время года генерирует больше электроэнергии, чем потребляет.