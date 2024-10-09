Первая в Украине "многоэтажка-электростанция" отдает энергию в общую сеть (фото)

По словам главы ОСМД, многоэтажка может генерировать в общую сеть 70-80 кВт*ч летом, а также 40-45 кВт*ч осенью и весной.

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В Киеве многоквартирный 16-этажный жилой дом на улице Митрополита Шептицкого, оснащенный оборудованием для солнечной генерации, теперь может поставлять излишек электроэнергии в общую энергосеть страны. Об этом пишет Build Portal.

Как отмечает заместитель председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Петр Пантелеев, ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) является активным участником муниципальных программ столицы, в частности конкурса энергоэффективных проектов "70/30%". На данный момент дом оснащен солнечной станцией на крыше, трехфазными инверторами, мощной аккумуляторной батареей и прочим оборудованием.

Обрудование для генерации энергии Фото: Build Portal

В КГГА отметили, что во время отключений света в доме продолжают работать насосы для подкачки воды, лифт, освещение в коридорах. Также есть интернет. Кроме того, с 1 октября ОСМД работает как "активный потребитель", заключив соответствующее соглашение с электропоставщиком и продает электрическую энергию по ценам рынка "на сутки вперед".

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Глава ОСМД Станислав Донцов отметил, что это первый в Украине дом, который не просто обеспечил себе энергетическую безопасность на зиму, но и поставляет излишки электроэнергии в общую энергосистему. Ожидается, что летом многоэтажка сможет генерировать в общую сеть 70-80 кВт*ч, а осенью и весной – 40-45 кВт*ч.

"ОСМД, с председателем правления Станиславом Донцовым, является примером комплексного хозяйственного подхода к управлению жильем, пониманию потенциальных рисков функционирования дома в условиях отключений электроэнергии и применения эффективных решений", — подчеркнул Петр Пантелеев.

Напомним, в Тайбэе (Тайвань) завершилось строительство необычного дома в форме двойной спирали ДНК Tao Zhu Yin Yuan, который генерирует чистую энергию и вмещает на фасаде тысячи деревьев и кустов.

Также сообщалось, что архитекторское бюро Atelier Matias Mosquera спроектировало в Буэнос-Айресе (Аргентина) бетонный дом, получивший название Shire, который снабжается энергией от солнечных панелей и может предоставить своему владельцу высокий уровень автономности.