"Это безумие": почему в Британии опасаются одной из крупнейших солнечных станций

Британские чиновники назвали проект новой электростанции "кончиком клина климатического безумия", указав на риски для сельского хозяйства и экологии.

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В Великобритании ряд чиновников Уэст-Линдси выразили возражения против установки одной из крупнейших в стране солнечных электростанций Tillbridge Solar из-за ее размера. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что проект Tillbridge Solar планируют развернуть в Линкольншире, вокруг деревни Глентворт, к югу от трассы A631 между Гейнсборо и Кейнби-Корнер. Станция будет занимать 1 214 гектаров и сможет обеспечить электроэнергией около 300 000 домов.

По информации Службы местной демократии, Tillbridge Solar будет расположена между тремя другими крупными солнечными электростанциями, которые либо уже одобрены, либо ожидают одобрения.

Как отмечают в издании, планы настолько масштабны, что их будет определять правительство Британии, а не местный совет. Несмотря на это члены совета озвучили свои опасения касательно Tillbridge Solar на заседании комитета по планированию.

В отчете совета говорится, что воздействие на ландшафт и потеря сельскохозяйственных угодий будут "неприемлемыми". Также были высказаны опасения по поводу утилизации непригодных к использованию солнечных панелей, количество которых, как ожидается, составит 40 000 в год.

Член совета Том Эштон назвал проект "тонким кончиком клина климатического безумия". По его словам, масштабы новых солнечных электростанций "не укладываются в голове".

"Солнечные фермы приемлемы, если речь идет о поле здесь или там, но в таких масштабах это безумие", — добавила его коллега Марианна Овертон.

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В свою очередь Нил Мюррей стал единственным членом совета, поддержавшим проект. Он объяснил свою позицию тем, что Линкольншир нуждается в электроэнергии.

"Иногда землю следует использовать для возобновляемой энергии, чтобы нам не приходилось полагаться на Владимира Путина", — подчеркнул чиновник.

Напомним, исследовательская группа под руководством Международного университета Каталонии в Испании разработала "солнечный кирпич", соединив текстильную керамическую технологию и перовскитные фотоэлектрические элементы.

Также сообщалось, что японская технологическая компания Softbank завершила проект по созданию кремниевой фотоэлектрической панели, способной достигать эффективности в 22,2%.