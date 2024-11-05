Рекордная эффективность: ученые создали солнечный элемент, решающий важную проблему

По словам ученых, им удалось решить проблему падения эффективности перовскитных тандемных солнечных элементов при масштабировании.

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Международная группа исследователей под руководством китайского Нанкинского университета изготовила полностью перовскитный тандемный солнечный элемент площадью 1,05 кв. см и эффективностью 28,2%. Об этом пишет портал pv magazine.

Исследователь Юруи Ванг отметил, что его команда сосредоточилась на проблеме снижения эффективности, которую демонстрируют полностью перовскитные тандемные солнечные элементы в процессе масштабирования с 0,05 см2 до 1 см2. Задача заключалась в том, чтобы изготовить высокоэффективные перовскитные тандемные солнечные элементы большой площади.

В результате исследования была получена верхняя ячейка с напряжением разомкнутой цепи 1,35 В, КПД 20,5% и энергетической полосой пропускания 1,77 эВ в масштабе кв. см. Команда соединила ее с узкополосной перовскитной субъячейкой, создав полностью перовскитную тандемную ячейку площадью 1,05 кв. см с сертифицированным КПД 28,2%.

Ученые подчеркнули, что достигнутая эффективность является рекордной для полностью перовскитных тандемных ячеек такого размера. Результат был подтвержден Японской лабораторией электробезопасности и экологических технологий (JET).

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По словам исследователей, это достижение "демонстрирует важность обработки верхнего контакта перовскита и ЭТЛ для увеличения масштабов перовскитных солнечных элементов". Технологию будет развивать компания Renshine Solar – стартап, основанный соавтором исследования Хайреном Таном.

"Нашей конечной целью будет достижение более высокой эффективности, большей площади, большей стабильности и более низкой стоимости тандемных устройств", — отметил Юруи Ванг.

Напомним, исследователи разработали новый фотоэлемент с эффективностью 31,2%, который состоит из тандемного композита перовскит-кремний и может стать основой для более эффективных солнечных панелей.

Также сообщалось, что испанские ученые разработали "солнечный кирпич", соединив текстильную керамическую технологию (TCT) и перовскитные фотоэлектрические элементы.