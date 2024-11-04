Легкие и гибкие: в Японии создали кремниевые солнечные панели с КПД 22,2% (фото)
Исследователям удалось разработать панели весом всего 665 г/м2, сделав все материалы гораздо тоньше, чем у обычных панелей.
Японская технологическая компания Softbank завершила проект по созданию кремниевой фотоэлектрической панели, способной достигать эффективности в 22,2%. Об этом пишет портал pv magazine.
Сообщается, что при создании панели исследователи вдохновлялись высокоэффективными кремниевыми фотоэлектрическими модулями, используемыми в гонках солнечных автомобилей. В ее основу легли кристаллические кремниевые элементы.
Результатом работы ученых стала гибкая панель с гетеропереходом кремния весом 665 г/м2, что даже легче, чем запланированные 700 г/м2. Вес одной такой панели составляет всего 218,5 г, размеры — 563 мм x 584 мм, максимальная эффективность — 22,2%.
По данным портала, чтобы достичь упомянутого веса, ученые сделали все материалы гораздо тоньше, чем у обычных панелей. Толщина передней крышки, ячеек, инкапсуляторов и задней панели составила 25 мкм, 80 мкм, 150 мкм и 50 мкм соответственно.Важно
По словам исследователей, при таких размерах особо сложной задачей были соединения. Для прямых соединений между ячейками была выбрана тонкая медная проволока диаметром 250 мкм, которая соединялась с помощью припоя с низкой температурой плавления. Весь этот процесс выполнялся вручную.
На данный момент компания планируют новые исследования, направленные на достижение веса в 500 г/м2. Для этого ученые намерены сделать каждый компонент модуля еще более тонким и высокопроизводительным, а также улучшить технологию проводки и ламинирования.
Напомним, ученые разработали новый фотоэлемент с эффективностью 31,2%. Он состоит из тандемного композита перовскит-кремний и может стать основой для более эффективных солнечных панелей.
Также сообщалось, что польские исследователи разработали покрытие на основе октасферосиликатов, которое может защитить фотоэлектрические солнечные панели от обледенения зимой.