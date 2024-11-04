Легкие и гибкие: в Японии создали кремниевые солнечные панели с КПД 22,2% (фото)

Исследователям удалось разработать панели весом всего 665 г/м2, сделав все материалы гораздо тоньше, чем у обычных панелей.

Related video

Японская технологическая компания Softbank завершила проект по созданию кремниевой фотоэлектрической панели, способной достигать эффективности в 22,2%. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что при создании панели исследователи вдохновлялись высокоэффективными кремниевыми фотоэлектрическими модулями, используемыми в гонках солнечных автомобилей. В ее основу легли кристаллические кремниевые элементы.

Тонкие солнечные панели от Softbank Фото: Softbank

Результатом работы ученых стала гибкая панель с гетеропереходом кремния весом 665 г/м2, что даже легче, чем запланированные 700 г/м2. Вес одной такой панели составляет всего 218,5 г, размеры — 563 мм x 584 мм, максимальная эффективность — 22,2%.

По данным портала, чтобы достичь упомянутого веса, ученые сделали все материалы гораздо тоньше, чем у обычных панелей. Толщина передней крышки, ячеек, инкапсуляторов и задней панели составила 25 мкм, 80 мкм, 150 мкм и 50 мкм соответственно.

Важно

Спутники будут собирать солнечную энергию для людей, но возможны побочные эффекты

По словам исследователей, при таких размерах особо сложной задачей были соединения. Для прямых соединений между ячейками была выбрана тонкая медная проволока диаметром 250 мкм, которая соединялась с помощью припоя с низкой температурой плавления. Весь этот процесс выполнялся вручную.

На данный момент компания планируют новые исследования, направленные на достижение веса в 500 г/м2. Для этого ученые намерены сделать каждый компонент модуля еще более тонким и высокопроизводительным, а также улучшить технологию проводки и ламинирования.

Напомним, ученые разработали новый фотоэлемент с эффективностью 31,2%. Он состоит из тандемного композита перовскит-кремний и может стать основой для более эффективных солнечных панелей.

Также сообщалось, что польские исследователи разработали покрытие на основе октасферосиликатов, которое может защитить фотоэлектрические солнечные панели от обледенения зимой.