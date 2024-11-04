Спутники будут собирать солнечную энергию для людей, но возможны побочные эффекты

Добыча солнечной энергии с помощью спутников имеет эффективность 5:1, по сравнению с обычными солнечными электростанциями, утверждает компания Powersat Energy.

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Технология добычи космической солнечной энергии (SBSP) уже реализуется такими компаниями, как Powersat Energy, однако ее использование может иметь несколько негативных последствий. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что новейшая технология позволяет собирать солнечную энергию из космоса и передавать ее на Землю. Для этого используются спутники, расположенные на орбите, которые получают солнечное излучение 24/7.

По данным портала, Powersat Energy могла бы обеспечить постоянный поток энергии без кабелей или проводов, передавая энергию через высокочастотные микроволновые лучи на наземные станции. Этот метод не требует решений для хранения, необходимых для обычных солнечных систем, и обеспечивает стабильное поступление энергии, которые не зависит от времени суток и облачности.

В Powersat Energy утверждают, что их технология имеет эффективность 5:1, по сравнению с обычными методами добычи солнечной энергии. Считается, что SBSP может обеспечивать энергией целые страны, а также снизить зависимость человечества от ископаемых ресурсов и сократить выбросы углерода. Этот источник энергии также меньше воздействует на экосистему Земли, в отличие от солнечных ферм, которые занимают большие площади.

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При этом в издании отметили, что использование SBSP может иметь побочные эффекты. Во-первых, технология основана на микроволновых лучах, способных доставлять энергию. Если их не контролировать, они могут негативно повлиять на экосистемы, беспокоить перелетных птиц, насекомых или низколетящие самолеты.

Некоторые эксперты также обеспокоены тем, что процесс передачи солнечной энергии на Землю может усилить искусственное световое загрязнение в ночном небе, влияя на астрономию и темноту. Кроме того, есть опасения касательно "спутникового трафика" и вероятности столкновений в орбитальном пространстве.

Авторы статьи подчеркнули, что технология SBSP еще не полностью разработана. Как и любая другая новая революционная технология, она нуждается в стратегической оценке, законодательстве и постоянном анализе экологических и социальных последствий. В частности, правительствам придется разрабатывать политику по предотвращению вреда Земле и людям при передаче лучей.

Напомним, частная компания Aetherflux хочет сделать технологию космической солнечной энергии гораздо более масштабируемой и доступной, чем другие концепции.

Также сообщалось, команда ученых запустила первую спутниковую миссию для испытания двух типов перовскитных тандемных солнечных элементов в космосе.