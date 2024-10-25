"Начали вырабатывать энергию": ученые испытали солнечные элементы в космосе (фото)

По мнению исследователей, перовскитные тандемные солнечные элементы в будущем смогут питать спутники, космические станции и корабли.

Related video

Команда ученых под руководством доктора Феликса Ланга из Потсдамского университета вместе со своими коллегами из Helmholtz-Zentrum Berlin и Технического университета Берлина запустила первую спутниковую миссию для испытания двух типов перовскитных тандемных солнечных элементов в космосе. Об этом говорится в пресс-релизе Потсдамского университета.

Сообщается, что из Гвианского космического центра ЕКА был запущен спутник Ariane 6, на борту которого были солнечные элементы. Спутник был успешно выведен на орбиту через один час и шесть минут после запуска.

Спутник Ariane 6 Фото: Потсдамский университет

"Солнечные элементы пережили запуск и начали вырабатывать энергию даже без идеальной ориентации на Солнце", — заявил Феликс Ланг.

В пресс-релизе говорится, что перовскитные тандемные солнечные элементы — это новый тип технологии солнечных элементов, который обещает высочайшую эффективность при низкой цене. По мнению ученых, они могут произвести революцию в производстве энергии в космосе.

Тандемный солнечный элемент в лаборатории Фото: Потсдамский университет

Как отмечает Феликс Ланг, в ближайшие годы его команда будет исследовать работу тандемных солнечных батарей в космосе, чтобы выяснить их уровень стабильности и скорость деградации. По его словам, новая технология позволяет добиться высочайшего коэффициента преобразования энергии, что необходимо для питания будущих спутников, космических станций и кораблей.

"Мы надеемся, что перовскиты, которые являются довольно мягкими полупроводниками, смогут самовосстанавливаться после возможных повреждений и тем самым превзойти традиционные технологии", — заявил ученый.

Серкан Озен и Феликс Ланг с тандемными солнечными элементами на перовските Фото: Потсдамский университет

Напомним, частная компания Aetherflux объявила о планах по разработке и запуску группы спутников, которые будут передавать солнечную энергию на Землю с помощью инфракрасных лазеров.

Ранее генеральный директор Reflect Orbital Бен Новак, ранее работавший в SpaceX, заявил о намерении выводить на орбиту созвездия спутников с майларовыми отражателями, чтобы отражать свет на солнечные панели в ночное время суток.