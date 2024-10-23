Ученые нашли новый способ добычи солнечной энергии: он находится не на Земле

Космический корабль "киловаттного класса" будет запущен при помощи SpaceX Transporter в 2026 году. Оказавшись на орбите, он будет излучать энергию с помощью инфракрасного лазера с размером пятна 10 м.

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Частная компания Aetherflux хочет сделать технологию космической солнечной энергии гораздо более масштабируемой и доступной, чем другие концепции. Об этом пишет Interesting Engineering.

Стартап утверждает, что сможет произвести революцию в области космической солнечной энергетики.

Ранее в этом месяце Aetherflux объявила о планах по разработке и запуску группировки спутников, которые будут передавать солнечную энергию на Землю с помощью инфракрасных лазеров. Компания планирует продемонстрировать свои технологии в космосе к началу 2026 года. С этой целью она разрабатывает инновационный метод, который не потребует больших спутниковых массивов на геостационарной орбите. Обычно методы SBSP опираются на фиксированные геостационарные орбиты, поскольку они позволяют спутнику постоянно находиться под солнечным светом. Эти спутники будут использовать микроволновые передатчики для передачи энергии на большие ректенны на земле.

Метод позволит отправить на низкую околоземную орбиту группу небольших спутников. Его инфракрасная лазерная технология позволит использовать эти спутники и постепенно наращивать их количество. Стартап будет использовать космическую платформу, предоставленную Apex. Космический корабль "киловаттного класса" будет запущен при помощи SpaceX Transporter в 2026 году. Оказавшись на орбите, он будет излучать энергию с помощью инфракрасного лазера с размером пятна 10 м. В отличие от традиционных SBSP, спутникам Aetherflux потребуются накопители энергии, чтобы они могли работать в ночное время.

Aetherflux нуждается в относительно небольшом финансировании, примерно в 10 млн долларов, чтобы пройти раннюю демонстрационную фазу. Это не огромная сумма, если рассматривать ее в контексте. Исследование Европейского космического агентства 2022 года показало, что технология потребует огромного количества инфраструктуры и может стоить миллиарды долларов.

Хотя SBSP имеет потенциал для круглосуточного обеспечения электроэнергией, огромные средства, необходимые для разработки и эксплуатации, пока отпугивают инвесторов.

Однако если первый тест Aetherflux окажется успешным, новый модульный подход может сделать его гораздо более доступным. Что особенно важно, это может привлечь инвесторов к подходу, который имеет потенциал для поставки возобновляемой энергии из космоса.

Напомним, японская компания Kyosemi выпустила новаторскую сферическую батарею, которая поглощает солнечный свет со всех сторон.

В свою очередь немецкая компания Heliatek создала солнечную пленку на основе органических фотоэлектрических элементов, которая может превратить практически любое здание в генератор.