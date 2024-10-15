"Странная" солнечная электростанция работает при температуре 1 500ºC с помощью ИИ

Солнечная тепловая система Heliogen использует алгоритмы компьютерного зрения для позиционирования массива гелиостатов таким образом, чтобы концентрировать свет в одной точке.

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Компания Heliogen из Калифорнии (США) совершила прорыв в отрасли возобновляемой энергии, фокусируя солнечный свет при температурах от 1 000ºC до 1 500ºC. Об этом сообщает ecoticias.com.

Heliogen использует энергию солнца для производства тепла. Этот новый тип систем CST имеет перспективы в кризисных отраслях, таких как цементная, сталелитейная и нефтехимическая, которым требуется ископаемая энергия для высокотемпературных применений, и, следовательно, значительно сокращает выбросы парниковых газов.

Новая концентрированная солнечная тепловая система в отличие от обычных фотоэлектрических солнечных панелей, которые напрямую генерируют электроэнергию из света с помощью фотоэлектрических элементов, использует алгоритмы компьютерного зрения для позиционирования массива гелиостатов, сжигающих энергию, таким образом, чтобы концентрировать свет в одной точке.

Такая точность позволяет производить температуры, значительно превышающие существующие солнечные тепловые системы, достигая 1 500ºC. Этот температурный показатель имеет важное значение для промышлености, где высокотемпературные традиционные методы, например, в цементной и сталелитейной промышленности, используют экстремальное тепло, обычно получаемое при сжигании ископаемого топлива.

Гелиостаты также адаптивны, тем самым давая Heliogen стимул использовать искусственный интеллект для поддержания фокуса в течение дня, что делает ее эффективной и надежной солнечной электростанцией.

Эта технология может помочь заменить ископаемое топливо в промышленных приложениях. Такие секторы, как производство цемента и стали, генерирующие высокий углеродный след, используют тепло, обычно вырабатываемое при сжигании угля, природного газа или любого другого ископаемого топлива. Этим отраслям требуется много тепла для работы, и с технологией Heliogen они смогут стать значительно менее углеродоемкими. Кроме того, компания ставит своей целью достичь температур до 1 500°C, чтобы позволить разлагать CO2 и воду для производства источников топлива, таких как водород и синтез-газ. Возобновляемый водород, не требующий ископаемого топлива, рассматривается на энергетическом рынке как способный вызвать радикальные изменения, если система будет масштабирована.

Концентрированные солнечные тепловые системы Heliogen сигнализируют об изменении традиционного восприятия солнечной энергии. Использование солнечного света для достижения температур свыше 1 500ºC позволило компании предоставить естественную замену традиционным источникам топлива для предприятий, которым требуются высокотемпературные приложения.

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