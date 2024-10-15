"Дивна" сонячна електростанція працює за температурі 1 500ºC за допомогою ШІ

Сонячна теплова система Heliogen використовує алгоритми комп'ютерного зору позиціонування масиву геліостатів так, щоб концентрувати світло в одній точці.

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Компанія Heliogen з Каліфорнії (США) здійснила прорив у галузі відновлюваної енергії, фокусуючи сонячне світло за температур від 1 000ºC до 1 500ºC. Про це повідомляє ecoticias.com.

Heliogen використовує енергію сонця для тепла. Цей новий тип систем CST має перспективи у кризових галузях, таких як цементна, сталеливарна та нафтохімічна, яким потрібна викопна енергія для високотемпературних застосувань, а отже, значно скорочує викиди парникових газів.

Нова концентрована сонячна теплова система на відміну від звичайних фотоелектричних сонячних панелей, які безпосередньо генерують електроенергію зі світла за допомогою фотоелектричних елементів, використовує алгоритми комп'ютерного зору для позиціонування масиву геліостатів, що спалюють енергію так, щоб концентрувати світло в одній точці.

Така точність дозволяє виробляти температури, які значно перевищують наявні сонячні теплові системи, досягаючи 1 500ºC. Цей температурний показник має важливе значення для промисловості, де високотемпературні традиційні методи, наприклад, в цементній та сталеливарній галузі, використовують екстремальне тепло, що зазвичай отримується після спалювання викопного палива.

Геліостати також адаптивні, тим самим даючи Heliogen стимул використовувати штучний інтелект для підтримки фокусу протягом дня, що робить її ефективною та надійною сонячною електростанцією.

Ця технологія може допомогти замінити викопне паливо у промислових додатках. Такі сектори, як виробництво цементу та сталі, що генерують високий вуглецевий слід, використовують тепло, що зазвичай виробляється під час спалювання вугілля, природного газу або будь-якого іншого викопного палива. Цим галузям потрібно багато тепла для роботи і з технологією Heliogen вони зможуть стати значно менш вуглецевими. Крім того, компанія має на меті досягти температур до 1 500°C, щоб дозволити розкладати CO2 та воду для виробництва джерел палива, таких як водень та синтез-газ. Відновлюваний водень, що не вимагає копалини, розглядається на енергетичному ринку як здатний викликати радикальні зміни, якщо система буде масштабована.

Концентровані сонячні теплові системи Heliogen сигналізують про зміну традиційного сприйняття сонячної енергії. Використання сонячного світла для досягнення температур понад 1 500ºC дозволило компанії надати природну заміну традиційним джерелам палива для підприємств, які потребують високотемпературних додатків.

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