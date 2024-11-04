Супутники збиратимуть сонячну енергію для людей, але можливі побічні ефекти

Видобуток сонячної енергії за допомогою супутників має ефективність 5:1, порівняно зі звичайними сонячними електростанціями, стверджує компанія Powersat Energy.

Related video

Технологію видобутку космічної сонячної енергії (SBSP) вже реалізують такі компанії, як Powersat Energy, однак її використання може мати кілька негативних наслідків. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що новітня технологія дає змогу збирати сонячну енергію з космосу і передавати її на Землю. Для цього використовуються супутники, розташовані на орбіті, які отримують сонячне випромінювання 24/7.

За даними порталу, Powersat Energy могла б забезпечити постійний потік енергії без кабелів або проводів, передаючи енергію через високочастотні мікрохвильові промені на наземні станції. Цей метод не вимагає рішень для зберігання, необхідних для звичайних сонячних систем, і забезпечує стабільне надходження енергії, що не залежить від часу доби і хмарності.

У Powersat Energy стверджують, що їхня технологія має ефективність 5:1, порівняно зі звичайними методами видобутку сонячної енергії. Вважається, що SBSP може забезпечувати енергією цілі країни, а також знизити залежність людства від викопних ресурсів і скоротити викиди вуглецю. Це джерело енергії також менше впливає на екосистему Землі, на відміну від сонячних ферм, які займають великі площі.

Важливо

"Дивна" сонячна електростанція працює за температурі 1 500ºC за допомогою ШІ

При цьому у виданні зазначили, що використання SBSP може мати побічні ефекти. По-перше, технологія заснована на мікрохвильових променях, здатних доставляти енергію. Якщо їх не контролювати, вони можуть негативно вплинути на екосистеми, турбувати перелітних птахів, комах або літаки, що летять низько.

Деякі експерти також занепокоєні тим, що процес передачі сонячної енергії на Землю може посилити штучне світлове забруднення в нічному небі, впливаючи на астрономію та темряву. Крім того, є побоювання щодо "супутникового трафіку" та ймовірності зіткнень в орбітальному просторі.

Автори статті підкреслили, що технологія SBSP ще не повністю розроблена. Як і будь-яка інша нова революційна технологія, вона потребує стратегічної оцінки, законодавства та постійного аналізу екологічних і соціальних наслідків. Зокрема, урядам доведеться розробляти політику щодо запобігання шкоди Землі та людям під час передачі променів.

Нагадаємо, приватна компанія Aetherflux хоче зробити технологію космічної сонячної енергії набагато більш масштабованою і доступною, ніж інші концепції.

Також повідомлялося, команда вчених запустила першу супутникову місію для випробування двох типів перовскітних тандемних сонячних елементів у космосі.