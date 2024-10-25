"Почали виробляти енергію": вчені випробували сонячні елементи в космосі (фото)

На думку дослідників, перовскітні тандемні сонячні елементи в майбутньому зможуть живити супутники, космічні станції та кораблі.

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Команда вчених під керівництвом доктора Фелікса Ланга з Потсдамського університету разом зі своїми колегами з Helmholtz-Zentrum Berlin і Технічного університету Берліна запустила першу супутникову місію для випробування двох типів перовскітних тандемних сонячних елементів у космосі. Про це йдеться у пресрелізі Потсдамського університету.

Повідомляється, що з Гвіанського космічного центру ЄКА було запущено супутник Ariane 6, на борту якого були сонячні елементи. Супутник був успішно виведений на орбіту через одну годину і шість хвилин після запуску.

Супутник Ariane 6 Фото: Потсдамський університет

"Сонячні елементи пережили запуск і почали виробляти енергію навіть без ідеальної орієнтації на Сонце", — заявив Фелікс Ланг.

У пресрелізі сказано, що перовскітні тандемні сонячні елементи — це новий тип технології сонячних елементів, який обіцяє найвищу ефективність за низької ціни. На думку вчених, вони можуть зробити революцію у виробництві енергії в космосі.

Тандемний сонячний елемент у лабораторії Фото: Потсдамський університет

Як зазначає Фелікс Ланг, найближчими роками його команда досліджуватиме роботу тандемних сонячних батарей у космосі, щоб з'ясувати їхній рівень стабільності та швидкість деградації. За його словами, нова технологія дає змогу домогтися найвищого коефіцієнта перетворення енергії, що необхідно для живлення майбутніх супутників, космічних станцій і кораблів.

"Ми сподіваємося, що перовскіти, які є досить м'якими напівпровідниками, зможуть самовідновлюватися після можливих пошкоджень і тим самим перевершити традиційні технології", — заявив учений.

Серкан Озен і Фелікс Ланг із тандемними сонячними елементами на перовскіті Фото: Потсдамський університет

Нагадаємо, приватна компанія Aetherflux оголосила про плани з розроблення та запуску групи супутників, які передаватимуть сонячну енергію на Землю за допомогою інфрачервоних лазерів.

Раніше генеральний директор Reflect Orbital Бен Новак, який раніше працював у SpaceX, заявив про намір виводити на орбіту сузір'я супутників із майларовими відбивачами, щоб відбивати світло на сонячні панелі в нічний час доби.