Зимой солнечные панели могут потерять эффективность: в Польше нашли решение проблемы

По мнению ученых, новые покрытия для панелей могут стать альтернативой неэффективным методам борьбы с обледенением, которые используются сегодня.

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Ученые из Варшавского технологического университета и Университета Адама Мицкевича в Познани разработали покрытие на основе октасферосиликатов, которое может защитить фотоэлектрические солнечные панели от обледенения зимой. Соответствующая статья была опубликована в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

По словам исследователей, образование и накопление снега и льда на панелях может препятствовать прохождению света и, таким образом, уменьшить или даже остановить выработку электроэнергии зимой.

Решить эту проблему ученые предлагают с помощью покрытия, основанного на прозрачной силикон-эпоксидной смоле, модифицированной двумя или тремя функционализированными октасферосиликатами (ОСС). Октасферосиликаты являют собой класс кремнийорганических соединений с настраиваемой структурой, которая может усиливать противообледенительные свойства.

"Покрытия могли бы полностью или частично заменить методы борьбы с обледенением, используемые в промышленности, которые неэффективны. В литературе нет сообщений об использовании подобных химических модификаций смол и полимерных покрытий", — говорится в статье.

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Всего ученые разработали пять различных образцов покрытий, каждый с разной комбинацией химикатов. В ходе тестирования они добились снижения адгезии льда до 43%, а также увеличения задержки замерзания в 70 раз, по сравнению с немодифицированным покрытием.

Исследователи также подчеркнули, что эти покрытия потенциально могут быть применены к фотоэлектрическим панелям, "поскольку проведенная модификация не повлияла на оптические свойства исследованных покрытий".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как солнечные панели работают зимой и как не потерять КПД своей домашней электростанции в холодную пору года.

Также сообщалось, что ученые из Японии протестировали новый материал для создания солнечных панелей и нашли его необычайно эффективным.