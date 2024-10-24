Взимку сонячні панелі можуть втратити ефективність: у Польщі знайшли рішення проблеми

На думку вчених, нові покриття для панелей можуть стати альтернативою неефективним методам боротьби з обмерзанням, які використовуються сьогодні.

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Учені з Варшавського технологічного університету та Університету Адама Міцкевича в Познані розробили покриття на основі октасферосилікатів, яке може захистити фотоелектричні сонячні панелі від обмерзання взимку. Відповідна стаття була опублікована в журналі Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

За словами дослідників, утворення і накопичення снігу і льоду на панелях може перешкоджати проходженню світла і, отже, зменшити або навіть зупинити вироблення електроенергії взимку.

Розв'язати цю проблему вчені пропонують за допомогою покриття, заснованого на прозорій силікон-епоксидній смолі, модифікованій двома або трьома функціоналізованими октасферосилікатами (ОСС). Октасферосилікати є класом кремнійорганічних сполук зі структурою, що налаштовується, яка може посилювати протиобморожувальні властивості.

"Покриття могли б повністю або частково замінити методи боротьби з обмерзанням, що використовуються в промисловості, які неефективні. У літературі немає повідомлень про використання подібних хімічних модифікацій смол і полімерних покриттів", — йдеться в статті.

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Загалом вчені розробили п'ять різних зразків покриттів, кожен з різною комбінацією хімікатів. Під час тестування вони домоглися зниження адгезії льоду до 43%, а також збільшення затримки замерзання в 70 разів, як порівняти з немодифікованим покриттям.

Дослідники також підкреслили, що ці покриття потенційно можуть бути застосовані до фотоелектричних панелей, "оскільки проведена модифікація не вплинула на оптичні властивості досліджених покриттів".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як сонячні панелі працюють взимку і як не втратити ККД своєї домашньої електростанції в холодну пору року.

Також повідомлялося, що вчені з Японії протестували новий матеріал для створення сонячних панелей і знайшли його надзвичайно ефективним.