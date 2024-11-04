Легкі та гнучкі: в Японії створили кремнієві сонячні панелі з ККД 22,2% (фото)

Дослідникам вдалося розробити панелі вагою всього 665 г/м2, зробивши всі матеріали набагато тоншими, ніж у звичайних панелей.

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Японська технологічна компанія Softbank завершила проєкт зі створення кремнієвої фотоелектричної панелі, здатної досягати ефективності в 22,2%. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що в процесі створення панелі дослідники надихалися високоефективними кремнієвими фотоелектричними модулями, використовуваними в перегонах сонячних автомобілів. В її основу лягли кристалічні кремнієві елементи.

Тонкі сонячні панелі від Softbank Фото: Softbank

Результатом роботи вчених стала гнучка панель із гетеропереходом кремнію вагою 665 г/м2, що навіть легше, ніж заплановані 700 г/м2. Вага однієї такої панелі становить лише 218,5 г, розміри — 563 мм x 584 мм, максимальна ефективність — 22,2%.

За даними порталу, щоб досягти згаданої ваги, вчені зробили всі матеріали набагато тоншими, ніж у звичайних панелей. Товщина передньої кришки, комірок, інкапсуляторів і задньої панелі становила 25 мкм, 80 мкм, 150 мкм і 50 мкм відповідно.

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За словами дослідників, за таких розмірів особливо складним завданням були з'єднання. Для прямих з'єднань між осередками було обрано тонкий мідний дріт діаметром 250 мкм, який з'єднували за допомогою припою з низькою температурою плавлення. Весь цей процес виконувався вручну.

Наразі компанія планує нові дослідження, спрямовані на досягнення ваги в 500 г/м2. Для цього вчені мають намір зробити кожен компонент модуля ще більш тонким і високопродуктивним, а також поліпшити технологію проводки та ламінування.

Нагадаємо, вчені розробили новий фотоелемент з ефективністю 31,2%. Він складається з тандемного композиту перовскіт-кремній і може стати основою для більш ефективних сонячних панелей.

Також повідомлялося, що польські дослідники розробили покриття на основі октасферосилікатів, яке може захистити фотоелектричні сонячні панелі від обмерзання взимку.