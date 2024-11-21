Нова негорюча батарея забезпечує в 10 разів більшу щільність енергії: що відомо

Елементи Alsym не містять дендритів і несприйнятливі до умов, які можуть призвести до теплового розгону і його катастрофічних наслідків.

Високопродуктивні, негорючі та нетоксичні батареї Alsym Energy цілком можуть замінити літієві аналоги. Вони також підтримують широкий діапазон тривалостей розряду, пише interestingengineering.com.

Метал-оксидні акумулятори використовують механізм, аналогічний механізму літій-іонних батарей, при цьому робочий іон переміщується між анодом і катодом. Хоча за функціональністю акумулятори Alsym схожі на літій-іонні елементи, вони використовують негорючі, нетоксичні матеріали та електроліт на водній основі. Така конструкція перешкоджає утворенню дендритів, запобігаючи тепловому розгону та його потенційно катастрофічним наслідкам.

Компанія вважає, що її акумулятори, які наразі тестують майбутні клієнти по всьому світу, мають величезний потенціал для декарбонізації промислового виробничого сектору з високим рівнем викидів, і вони бачать інші сфери застосування, починаючи від видобутку корисних копалин і закінчуючи живленням центрів оброблення даних, будинків і комунальних служб.

Alsym стверджує, що використовує стійкі, нетоксичні матеріали, що знижує вплив на навколишнє середовище і ризики в ланцюжку поставок.

Компанія також пропонує більш гнучкі терміни зберігання, від 2 до 110 годин, що робить її акумулятори придатними для різних потреб у зберіганні енергії. І він вирізняється високою продуктивністю з погляду ефективності кругового циклу (RTE), вихідної потужності та швидкості заряджання. Нарешті, за даними компанії, нормована вартість зберігання порівнянна або нижча, ніж у літій-іонних для стаціонарних рішень для зберігання.

Alsym стверджує, що її пристрої є безпечною і нетоксичною альтернативою літієвим елементам. На відміну від літій-іонних батарей, які можуть становити небезпеку загоряння, акумулятор Alsym розроблено, щоб уникнути цих ризиків, пропонуючи більш безпечне рішення для житлових і комерційних приміщень.

Порівняно з іншими нелітієвими батареями, Alsym Green має у 2-10 разів більшу щільність енергії, що робить його більш компактним і потужним рішенням для 20-футових контейнерних блоків постійного струму. Крім того, він має найкращу у своєму класі ефективність кругового ходу (RTE) 92%, швидке заряджання (C/4), низький саморозряд (<0,25% на день) і настроювану тривалість розряду від 2 до 110 годин. Загалом, він має профіль продуктивності, з яким не може зрівнятися жодна інша нелітієва батарея.

Хоча батареї не досягають щільності енергії літій-іонних аналогів, Alsym є першою серед альтернативних хімічних систем на системному рівні — 20-футові контейнери можуть забезпечити 1,7 МВт*год електроенергії.

Раніше ми писали, що в Китаї встановили найбільшу у світі морську плавучу батарею. Судно з величезним акумулятором ємністю 12 МВт*год курсуватиме між Великою Британією і Францією.