Новая негорючая батарея обеспечивает в 10 раз большую плотность энергии: что известно

Элементы Alsym не содержат дендритов и невосприимчивы к условиям, которые могут привести к тепловому разгону и его катастрофическим последствиям.

Высокопроизводительные, негорючие и нетоксичные батареи Alsym Energy вполне могут заменить литиевые аналоги. Они также поддерживают широкий диапазон длительностей разряда, пишет interestingengineering.com.

Металл-оксидные аккумуляторы использует механизм, аналогичный механизму литий-ионных батарей, при этом рабочий ион перемещается между анодом и катодом. Хотя по функциональности аккумуляторы Alsym похожи на литий-ионные элементы, они используют негорючие, нетоксичные материалы и электролит на водной основе. Такая конструкция препятствует образованию дендритов, предотвращая тепловой разгон и его потенциально катастрофические последствия.

Компания считает, что ее аккумуляторы, которые в настоящее время тестируются будущими клиентами по всему миру, обладают огромным потенциалом для декарбонизации промышленного производственного сектора с высоким уровнем выбросов, и они видят другие области применения, начиная от добычи полезных ископаемых и заканчивая питанием центров обработки данных, домов и коммунальных служб.

Alsym утверждает, что использует устойчивые, нетоксичные материалы, что снижает воздействие на окружающую среду и риски в цепочке поставок.

Компания также предлагает более гибкие сроки хранения, от 2 до 110 часов, что делает ее аккумуляторы пригодными для различных потребностей в хранении энергии. И он отличается высокой производительностью с точки зрения эффективности кругового цикла (RTE), выходной мощности и скорости зарядки. Наконец, по данным компании, нормированная стоимость хранения сопоставима или ниже, чем у литий-ионных для стационарных решений для хранения.

Alsym утверждает, что ее устройства являются безопасной и нетоксичной альтернативой литиевым элементам. В отличие от литий-ионных батарей, которые могут представлять опасность возгорания, аккумулятор Alsym разработан во избежание этих рисков, предлагая более безопасное решение для жилых и коммерческих помещений.

По сравнению с другими нелитиевыми батареями, Alsym Green имеет в 2–10 раз большую плотность энергии, что делает его более компактным и мощным решением для 20-футовых контейнерных блоков постоянного тока. Кроме того, он имеет лучшую в своем классе эффективность кругового хода (RTE) 92%, быструю зарядку (C/4), низкий саморазряд (<0,25% в день) и настраиваемую продолжительность разряда от 2 до 110 часов. В целом, он имеет профиль производительности, с которым не может сравниться ни одна другая нелитиевая батарея.

Хотя батареи не достигают плотности энергии литий-ионных аналогов, Alsym является первой среди альтернативных химических систем на системном уровне — 20-футовые контейнеры могут обеспечить 1,7 МВт*ч электроэнергии.

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