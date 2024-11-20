В Китае установили самую большую в мире морскую плавучую батарею: чем она поможет людям

Судно с огромным аккумулятором емкостью 12 МВт*ч будет курсировать между Великобританией и Францией.

Компания AYK Energy установила самую большую в мире морскую батарею Orion+ на борту нового гибридного парома Saint Malo. Подробности сообщает портал Safety4Sea.

За четыре месяца аккумулятор Orion+ емкостью 12 мегаватт-часов (МВт-ч) изготовили на верфи компании China Merchants Jinling Shipyard Weihai и установили на паром компании Brittany Ferries, работающий на сжиженном природном газе и электричестве. С начала 2025 года судно будет курсировать по маршруту Портсмут (Великобритания) — Сен-Мало (Франция), если успешно пройдет морские испытания.

"Мы хотели бы поблагодарить Brittany Ferries за то, что предоставили AYK возможность поставить нашу передовую аккумуляторную систему для этого невероятного нового судна. Паром сможет работать на нулевой мощности аккумулятора при входе и выходе из порта, что немедленно улучшит качество воздуха и сократит выбросы в застроенных портовых зонах", — заявил Крис Крюгер, основатель AYK.

Он добавил, что Saint Malo спроектировано специально для работы на СПГ, аккумуляторной энергии или их комбинации. В Портсмуте оно сможет подключаться к береговому питанию единственного паромного порта в Великобритании, предлагающего электрическую энергию с берега на судно.

По словам Криса Крюгера, новый китайский завод AYK Enrgy площадью 5000 квадратных метров в Чжухае сыграл ключевую роль в установке батарей за столь короткое время. Кроме того, компания подписала новое соглашение на поставку еще одной батареи емкостью 12 МВт·ч парома того же типа под названием Guillaume de Normandie, которое также строится на верфи China Merchants Jinling Shipyard Weihai.

"Спустя десятилетие после того, как я установил аккумулятор на первом в истории гибридном электрическом пароме, мы начинаем видеть, как работающие на аккумуляторах электросуда конкурируют по цене с судами с двигателями внутреннего сгорания. Это то, что должно произойти, если отрасль собирается дать толчок переходу на электросуда", — отметил глава AYK.

Крис Крюгер объяснил, что судоходной отрасли нужен толчок, чтобы отказаться от зависимости от ископаемого топлива. Вместо этого необходимо ускорить внедрение аккумуляторов и альтернативных технологий.

Недавно Китай запустил мощную "плавучую" солнечную станцию мощностью 1 гигаватт в районе Кэньли провинции Шаньдун. Она содержит 2934 панелей и должна обеспечить энергией 2,67 млн человек.