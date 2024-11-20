У Китаї встановили найбільшу у світі морську плавучу батарею: чим вона допоможе людям

Судно з величезним акумулятором ємністю 12 МВт*год курсуватиме між Великою Британією та Францією.

Компанія AYK Energy встановила найбільшу у світі морську батарею Orion+ на борту нового гібридного порома Saint Malo. Подробиці повідомляє портал Safety4Sea.

За чотири місяці акумулятор Orion+ ємністю 12 мегават-годин (МВт-год) виготовили на верфі компанії China Merchants Jinling Shipyard Weihai і встановили на пором компанії Brittany Ferries, що працює на зрідженому природному газі та електриці. З початку 2025 року судно курсуватиме за маршрутом Портсмут (Велика Британія) — Сен-Мало (Франція), якщо успішно пройде морські випробування.

"Ми хотіли б подякувати Brittany Ferries за те, що надали AYK можливість поставити нашу передову акумуляторну систему для цього неймовірного нового судна. Пором зможе працювати на нульовій потужності акумулятора під час входу і виходу з порту, що негайно поліпшить якість повітря і скоротить викиди в забудованих портових зонах", — заявив Кріс Крюгер, засновник AYK.

Він додав, що Saint Malo спроєктовано спеціально для роботи на СПГ, акумуляторній енергії або їх комбінації. У Портсмуті воно зможе підключатися до берегового живлення єдиного поромного порту у Великій Британії, що пропонує електричну енергію з берега на судно.

За словами Кріса Крюгера, новий китайський завод AYK Enrgy площею 5000 квадратних метрів у Чжухаї зіграв ключову роль у встановленні батарей за такий короткий час. Крім того, компанія підписала нову угоду на поставку ще однієї батареї ємністю 12 МВт-год для порома того самого типу під назвою Guillaume de Normandie, який також будується на верфі China Merchants Jinling Shipyard Weihai.

"Через десятиліття після того, як я встановив акумулятор на першому в історії гібридному електричному поромі, ми починаємо бачити, як електросудна, що працюють на акумуляторах, конкурують за ціною із суднами з двигунами внутрішнього згоряння. Це те, що має статися, якщо галузь збирається дати поштовх переходу на електросудна", — зазначив голова AYK.

Кріс Крюгер пояснив, що судноплавній галузі потрібен поштовх, щоб відмовитися від залежності від викопного палива. Замість цього необхідно прискорити впровадження акумуляторів і альтернативних технологій.

Нещодавно Китай запустив потужну "плавучу" сонячну станцію потужністю 1 гігават у районі Кеньлі провінції Шаньдун. Вона містить 2934 панелей і має забезпечити енергією 2,67 млн осіб.