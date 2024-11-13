Забезпечить 2,67 млн людей: Китай запустив потужну "плавучу" сонячну станцію (фото)

Нова сонячна електростанція включає 2934 панелі і зможе генерувати 1,78 млрд кіловат-годин електроенергії на рік.

Китайська компанія CHN Energy успішно під'єднала до мережі першу партію сонячних батарей у межах будівництва морської сонячної електростанції потужністю 1 гігават у районі Кеньлі провінції Шаньдун. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Повідомляється, що "плавуча" сонячна станція розташована за 8 кілометрів від східного узбережжя міста Дун'їн провінції Шаньдун і займає близько 1223 гектарів. Очікується, що проєкт щорічно вироблятиме 1,78 млрд кіловат-годин електроенергії, що достатньо для задоволення потреб приблизно 2,67 млн міських жителів Китаю.

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Електростанція включає 2934 сонячних панелей, встановлених на сталевих платформах з фіксованими пальовими фундаментами. Кожна платформа має довжину 60 метрів і ширину 35 метрів.

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За даними CHN Energy, цей проєкт є "першим і найбільшим у своєму роді". У компанії вважають, що він може послужити прикладом для розроблення великомасштабних проєктів зі встановлення морських сонячних електростанцій для всієї галузі.

У CHN Energy також зазначили, що проєкт планують реалізувати спільно з рибницькою фермою. Об'єднання сонячної енергетики та рибництва дасть змогу використовувати морську зону ефективніше.

Нагадаємо, у Жовтому морі планують випробувати першу в Китаї "плавучу" фотоелектричну платформу, стійку до впливу морських хвиль, яка отримала назву Yellow Sea No. 1.

Також повідомлялося, що компанія TotalEnergies ENEOS успішно завершила установку проєкту "плавучої" сонячної фотоелектричної системи потужністю 1,8 МВт у Таїланді для компанії S. Kijchai Enterprise, таїландського виробника деревних плит.