Прощавай, перовскіт із Росії: перша алмазна сонячна панель підкорює світ

Росія була важливим гравцем у розробці перовскітних сонячних елементів, але алмазні сонячні панелі тепер привертають увагу всього світу. Ось чому ця технологія викликає ажіотаж, особливо в Азії.

Алмазні сонячні панелі стали несподіваним претендентом на передові сонячні технології, кинувши виклик таким усталеним матеріалам, як кремній, і навіть перовскіт, пише ecoticias.com.

Росія була важливим гравцем у розробці перовскітних сонячних елементів, але алмазні сонячні панелі тепер привертають увагу всього світу. Ось чому ця технологія викликає ажіотаж, особливо в Азії, яка може відмовитися від російського перовскіту, йдеться в матеріалі.

Алмазні фотоелементи — це останній прорив у фотоелектричній технології. Виготовлені з високоміцних синтетичних алмазів, ці панелі мають властивості, які можуть зробити революцію в сонячній енергетиці.

На відміну від кремнію, який може руйнуватися під впливом екстремальної спеки або радіації, природна міцність і теплопровідність алмазу дають йому змогу ефективно працювати в ширшому діапазоні середовищ. Ця якість може виявитися вирішальною в регіонах з високотемпературним кліматом, наприклад, у деяких частинах Азії.

Алмазні сонячні батареї можуть перевершити аналоги на основі кремнію, особливо в екстремальних умовах. Здатність алмазу ефективно розсіювати тепло запобігає зниженню продуктивності, що є поширеною проблемою кремнієвих елементів з плином часу.

Унікальною властивістю таких пристроїв є їхня регульована ширина забороненої зони, що дає їм змогу поглинати ширший спектр світла, включно з ультрафіолетовими променями. Кремнієві панелі мають обмеження за довжинами хвиль, які вони можуть поглинати, що знижує їхню ефективність. Алмазні панелі можна точно налаштувати для оптимізації поглинання світла, що призведе до більш високого вироблення енергії. Потенціал фотоелементів нового типу для збільшення вироблення енергії може зіграти життєво важливу роль у зниженні залежності від викопного палива, роблячи сонячну енергію більш життєздатною в майбутньому.

Попри свої чудові переваги, алмазні сонячні панелі стикаються зі значною проблемою: вартістю виробництва. Хоча синтетичні алмази дешевші за природні, їх виробництво у великих масштабах залишається дорогим. Це пов'язано зі складністю процесу хімічного осадження з парової фази (CVD), який передбачає створення алмазних шарів шляхом розкладання багатої на вуглець газової суміші за високих температур у вакуумній камері.

Зниження виробничих витрат має важливе значення для того, щоб зробити алмазні сонячні панелі основним енергетичним рішенням. Дослідники працюють над поліпшенням CVD та інших виробничих технологій для більш ефективного виробництва високоякісних алмазних шарів. Алмазні пристрої можуть забезпечити неперевершену довговічність і ефективність у таких середовищах, як космос або регіони з високою радіацією, порівняно з кремнієвими або перовскітними осередками. Якщо вдасться знизити виробничі витрати, алмазні сонячні панелі, від висотних будівель до великих сонячних ферм, незабаром можуть знайти більш широке застосування. Їх чудова ефективність і довговічність можуть змінити те, як буде використовуватися сонячна енергія в найближчі десятиліття.

Раніше ми писали, як зарядити сонячні батареї без сонця. Сонячні панелі служать непоганим джерелом енергії, але з настанням холодів їхня ефективність знижується через брак світла.