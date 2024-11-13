Обеспечит 2,67 млн людей: Китай запустил мощную "плавучую" солнечную станцию (фото)

Новая солнечная электростанция включает 2934 панелей и сможет генерировать 1,78 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.

Китайская компания CHN Energy успешно подключила к сети первую партию солнечных батарей в рамках строительства морской солнечной электростанции мощностью 1 гигаватт в районе Кэньли провинции Шаньдун. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что "плавучая" солнечная станция расположена в 8 километрах от восточного побережья города Дунъин провинции Шаньдун и занимает около 1223 гектаров. Ожидается, что проект будет ежегодно вырабатывать 1,78 млрд киловатт-часов электроэнергии, что достаточно для удовлетворения потребностей примерно 2,67 млн ​​городских жителей Китая.

Первый полностью введенный в эксплуатацию блочный трансформатор на проекте

Электростанция включает 2934 солнечных панелей, установленных на стальных платформах с фиксированными свайными фундаментами. Каждая платформа имеет длину 60 метров и ширину 35 метров.

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По данным CHN Energy, этот проект является "первым и крупнейшим в своем роде". В компании считают, что он может послужить примером для разработки крупномасштабных проектов по установке морских солнечных электростанций для всей отрасли.

В CHN Energy также отметили, что проект планируют реализовать совместно с рыбоводческой фермой. Объединение солнечной энергетики и рыбоводства позволит использовать морскую зону эффективнее.

Напомним, в Желтом море планируют испытать первую в Китае "плавучую" фотоэлектрическую платформу, устойчивую к воздействию морских волн, которая получила название Yellow Sea No. 1.

Также сообщалось, что компания TotalEnergies ENEOS успешно завершила установку проекта "плавучей" солнечной фотоэлектрической системы мощностью 1,8 МВт в Таиланде для компании S. Kijchai Enterprise, таиландского производителя древесных плит.