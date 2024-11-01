Плавучий "солнечный остров" будет генерировать более 2000 МВт*ч в год: где его установили

Ожидается, что новый энергетический проект позволит избежать выброса около 1125 тонн углерода, что равно высадке 6 800 деревьев.

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Компания TotalEnergies ENEOS успешно завершила установку проекта плавучей солнечной фотоэлектрической системы мощностью 1,8 МВт в Таиланде для компании S. Kijchai Enterprise, таиландского производителя древесных плит. Об этом TotalEnergies ENEOS сообщила в пресс-релизе на своем официальном сайте.

Сообщается, что новая солнечная система включает более 3000 модулей и способна ежегодно генерировать около 2650 МВт-ч возобновляемой электроэнергии. Это может сократить углеродный след S. Kijchai Enterprise примерно на 1125 тонн выбросов CO2, что эквивалентно посадке около 16 800 деревьев.

Ожидается, что "солнечный остров" будет обеспечивать компанию S. Kijchai Enterprise энергией на протяжении следующих 12 лет. Старший вице-президент S. Kijchai Enterprise в Таиланде Харнсири Сангвонгкит подчеркнул, что этот проект позволит не только сократить углеродный след компании, но и сэкономить средства.

"Эта плавучая солнечная система подчеркивает нашу приверженность устойчивому развитию и демонстрирует нашу способность использовать решения в области чистой энергии", — заявил Харнсири Сангвонгкит.

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В пресс-релизе также говорится, что группа ENEOS управляет солнечными электростанциями в Японии и участвует в проектах по возобновляемым источникам энергии в США, Австралии, Вьетнаме и Тайване. Кроме того, ENEOS активно участвует в проектах по производству электроэнергии с использованием биомассы, гидроэлектроэнергии, энергии ветра и т. д.

Напомним, итальянский стартап Saipem запустил первый модульный плавучий прототип солнечной электростанции XolarSurf, который может работать в экстремальных условиях.

В свою очередь Китай собирается впервые испытать в Желтом море фотоэлектрическую платформу Yellow Sea No. 1, устойчивую к воздействию морских волн.