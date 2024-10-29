Первый в мире искусственный "энергетический остров" обеспечит энергией 3 млн домов (фото)

"Остров принцессы Елизаветы" в Бельгии позволит доставлять большие объемы ветровой энергии из Северного моря на материк.

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Компания Elia Transmission Belgium построит в Бельгии первый в мире искусственный "энергетический остров", который получил название "Остров принцессы Елизаветы". Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Ожидается, что проект снизит зависимость Бельгии от ископаемого топлива и обеспечит более доступную зеленую электроэнергию. Он будет доставлять большие объемы ветровой энергии из Северного моря в центры потребления на материке.

Фундамент "Острова принцессы Елизаветы" Фото: Elia Group

По данным компании, "Остров принцессы Елизаветы" предоставит Бельгии 3,5 ГВт новых мощностей морской ветроэнергетики, ускорив переход страны на экологически чистую энергию. Это позволит обеспечить электроэнергией более трех миллионов домохозяйств.

"Энергетический остров" построят в период с 2024 по 2027 год примерно в 45 км от побережья Бельгии. Он станет первым в мире искусственным энергетическим островом, на котором будет размещена как инфраструктура постоянного тока высокого напряжения (HVDC), так и инфраструктура переменного тока (HVAC).

"Остров принцессы Елизаветы" на карте Фото: Elia Group

Высоковольтная инфраструктура, установленная на острове, объединит экспортные кабели ветряных электростанций, а также послужит узлом для будущих соединительных линий, которые свяжут Бельгию с Великобританией и другими странами. Эти гибридные интерконнекторы позволят осуществлять обмен электроэнергией между Бельгией и ее соседями, а также будут подключены к крупным ветряным электростанциям в Северном море.

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"Проект острова принцессы Елизаветы является краеугольным камнем для укрепления энергетической безопасности и независимости Бельгии и Европы. Эта инициатива не только укрепляет энергетическую инфраструктуру Бельгии, но и способствует жизненно важным взаимосвязям с соседними странами, тем самым способствуя расширению регионального сотрудничества", — заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка Роберт де Гроот.

Напомним, итальянский стартап Saipem запустил первый модульный плавучий прототип солнечной электростанции XolarSurf, разработанный норвежским филиалом Saipem, Moss Maritime совместно с Kystteknikk и другими субподрядчиками, который может работать в экстремальных условиях.

Также сообщалось, что Китай собирается впервые испытать в Желтом море плавучую фотоэлектрическую платформу, устойчивую к воздействию морских волн, которая получила название Yellow Sea No. 1.