Европа будет получать электроэнергию из "тепла океана": что известно о новом проекте

Технология OTEC выдерживает суровые погодные условия и идеально подходит для малых островных государств и побережья материков.

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Семь европейских партнеров находятся на завершающей стадии разработки штормоустойчивого прототипа технологии для преобразования тепловой энергии океана (OTEC) на верфи Hidramar на Канарских островах в Испании. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что OTEC — это инновационное решение для энергетики, которое использует разницу температур между теплой поверхностной водой и холодной глубинной водой океана для выработки электроэнергии. Идея использования тепловых течений океана для выработки электроэнергии впервые была предложена французским физиком Жаком-Арсеном д'Арсонвалем еще в 19 веке.

Проект будет развернут в Атлантическом океане, где будет проходить испытания. Компания Global OTEC уже завершила установку крыши корпуса и теперь сосредоточилась на завершении последних сварных швов. После завершения конструкция будет размещена примерно в 3 километрах от побережья Лас-Пальмас. Установка рассчитана на то, чтобы выдерживать суровые погодные условия, что делает ее идеальным решением для малых островных развивающихся государств.

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По данным портала, данную технологию также исследует японская компания Mitsui OSK Lines (MOL). В частности, компания изучает подходящие места для установки водозаборных труб, которые имеют решающее значение для перекачки холодной глубоководной воды на поверхность. Проект предусматривает возможность установки будущих OTEC в Японии, а также за рубежом, включая остров Маврикий.

Как отмечают в издании, технология OTEC продолжает развиваться и в будущем сможет обеспечить стабильное круглосуточное производство электроэнергии для малых островных государств и прибрежных сообществ по всему миру.

Напомним, в Желтом море испытают первую в Китае плавучую фотоэлектрическую платформу, устойчивую к воздействию морских волн, которая получила название Yellow Sea No. 1.

Также сообщалось, что исследователи выявили под землей в Финляндии практически неисчерпаемый источник геотермальной энергии, который потенциально может прослужить миллионы лет.