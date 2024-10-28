Европа будет получать электроэнергию из "тепла океана": что известно о новом проекте
Технология OTEC выдерживает суровые погодные условия и идеально подходит для малых островных государств и побережья материков.
Семь европейских партнеров находятся на завершающей стадии разработки штормоустойчивого прототипа технологии для преобразования тепловой энергии океана (OTEC) на верфи Hidramar на Канарских островах в Испании. Об этом пишет портал ECOticias.
Сообщается, что OTEC — это инновационное решение для энергетики, которое использует разницу температур между теплой поверхностной водой и холодной глубинной водой океана для выработки электроэнергии. Идея использования тепловых течений океана для выработки электроэнергии впервые была предложена французским физиком Жаком-Арсеном д'Арсонвалем еще в 19 веке.
Проект будет развернут в Атлантическом океане, где будет проходить испытания. Компания Global OTEC уже завершила установку крыши корпуса и теперь сосредоточилась на завершении последних сварных швов. После завершения конструкция будет размещена примерно в 3 километрах от побережья Лас-Пальмас. Установка рассчитана на то, чтобы выдерживать суровые погодные условия, что делает ее идеальным решением для малых островных развивающихся государств.
По данным портала, данную технологию также исследует японская компания Mitsui OSK Lines (MOL). В частности, компания изучает подходящие места для установки водозаборных труб, которые имеют решающее значение для перекачки холодной глубоководной воды на поверхность. Проект предусматривает возможность установки будущих OTEC в Японии, а также за рубежом, включая остров Маврикий.
Как отмечают в издании, технология OTEC продолжает развиваться и в будущем сможет обеспечить стабильное круглосуточное производство электроэнергии для малых островных государств и прибрежных сообществ по всему миру.
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