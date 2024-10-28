Європа отримуватиме електроенергію з "тепла океану": що відомо про новий проєкт

Технологія OTEC витримує суворі погодні умови та ідеально підходить для малих острівних держав і узбережжя материків.

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Сім європейських партнерів перебувають на завершальній стадії розроблення штормостійкого прототипу технології для перетворення теплової енергії океану (OTEC) на верфі Hidramar на Канарських островах в Іспанії. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що OTEC — це інноваційне рішення для енергетики, яке використовує різницю температур між теплою поверхневою водою і холодною глибинною водою океану для вироблення електроенергії. Ідея використання теплових течій океану для вироблення електроенергії вперше була запропонована французьким фізиком Жаком-Арсеном д'Арсонвалем ще в 19 столітті.

Проєкт буде розгорнуто в Атлантичному океані, де проходитиме випробування. Компанія Global OTEC вже завершила встановлення даху корпусу і тепер зосередилася на завершенні останніх зварних швів. Після завершення конструкція буде розміщена приблизно за 3 кілометри від узбережжя Лас-Пальмас. Установка розрахована на те, щоб витримувати суворі погодні умови, що робить її ідеальним рішенням для малих острівних держав, що розвиваються.

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За даними порталу, цю технологію також досліджує японська компанія Mitsui OSK Lines (MOL). Зокрема, компанія вивчає відповідні місця для встановлення водозабірних труб, які мають вирішальне значення для перекачування холодної глибоководної води на поверхню. Проєкт передбачає можливість встановлення майбутніх OTEC в Японії, а також за кордоном, включно з островом Маврикій.

Як зазначають у виданні, технологія OTEC продовжує розвиватися і в майбутньому зможе забезпечити стабільне цілодобове виробництво електроенергії для малих острівних держав і прибережних спільнот по всьому світу.

Нагадаємо, у Жовтому морі випробують першу в Китаї плавучу фотоелектричну платформу, стійку до впливу морських хвиль, яка отримала назву Yellow Sea No. 1.

Також повідомлялося, що дослідники виявили під землею у Фінляндії практично невичерпне джерело геотермальної енергії, яке потенційно може прослужити мільйони років.