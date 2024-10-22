Китай уперше відправить сонячні панелі в море: що зроблять із турбінами (відео)

Очікується, що морська сонячна установка витримуватиме 10-метрові хвилі та доповнить наявні вітряні станції в майбутньому.

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У Жовтому морі випробують першу в Китаї плавучу фотоелектричну платформу, стійку до впливу морських хвиль, яка отримала назву Yellow Sea No. 1. Про це пише портал New Atlas.

Китай готується випробувати ellow Sea No. 1 у морі

Повідомляється, що Yellow Sea No. 1 наразі проходить остаточне налаштування обладнання в Жовтому морі перед початком річного експериментального періоду. Платформу встановлять на території вітряної електростанції, експлуатованої Huaneng Group на півдні півострова Шаньдун.

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За даними порталу, поверхня випробувальної установки площею 1624 квадратних метри включає 434 фотоелектричні панелі. Платформа має висоту 9 метрів і спирається на систему з 64 буїв, встановлених навколо нижньої частини конструкції. Троси, закріплені на морському дні, утримують її на місці. Очікується, що система зможе витримувати 10-метрові хвилі.

Інженер проєкту Бі Ченг зазначив, що хвилі залишають на панелях кристали солі, що впливає на їхню ефективність. Крім того, морська вода роз'їдає фотоелектричні компоненти та електричні системи. Тому було ухвалено рішення підняти платформу вище. Дослідники тестуватимуть три різні технології та чотири різні потужності для визначення найбільш надійної установки.

"Навіть у морських умовах, небачених за останні 50 років, хвилі не будуть стикатися з нашими фотоелектричними панелями", — стверджує Бі Ченг.

Експериментальна фаза відбуватиметься приблизно за 30 кілометрів від берега у водах глибиною 30 метрів. Дослідники контролюватимуть стійкість панелей до вітру і хвиль, загальну довговічність, а також оцінюватимуть їхню ефективність і вимогливість в обслуговуванні. У майбутньому подібні сонячні установки планують інтегрувати з наявними офшорними вітряними електростанціями.

Нагадаємо, японська компанія Kyosemi випустила новаторську сферичну батарею, яка поглинає сонячне світло з усіх боків.

Зі свого боку німецька компанія Heliatek створила сонячну плівку на основі органічних фотоелектричних елементів, яка може перетворити практично будь-яку будівлю на генератор.