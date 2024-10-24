Енергії вистачить на 20 млн років: в одній із країн Європи знайдено "невичерпне" джерело

Використання геотермальних свердловин може забезпечити країну чистою енергією, зменшивши залежність від імпорту нафти та газу.

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Дослідники виявили під землею на території Фінляндії практично невичерпне джерело геотермальної енергії, яке потенційно може прослужити мільйони років. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що на відміну від викопного палива, геотермальна енергія не виробляє парникових газів. Вона може бути особливо корисною в галузях, які залежать від вуглеводневих продуктів, знизивши витрати на електроенергію і зменшивши залежність від імпорту нафти і газу. За правильної технології згадане джерело може забезпечувати США енергією протягом 20 мільйонів років.

Як зазначають автори статті, геотермальну енергію можна об'єднати з іншими поновлюваними джерелами, такими як вітер і сонце, створивши більш стабільну і надійну енергомережу. Крім того, метод використання геотермальної енергії також призводить до виробництва питної води — ще одного цінного ресурсу.

Очікується, що геотермальні свердловини Фінляндії скоротять викиди вуглецю до 95%, що стане важливим кроком на шляху до досягнення країною вуглецевої нейтральності. Однак, попри те, що Фінляндія сьогодні лідирує в галузі геотермальної енергії, технологія її видобутку ще не до кінця розроблена.

У виданні вважають, що нове відкриття може бути корисним не тільки для Фінляндії, а й для Європи, як континенту. Так, Франція та Іспанія вже шукають можливості використання геотермальної енергії, а співпраця на всьому континенті може прискорити цей процес.

"Відкриття геотермальної енергії у Фінляндії — це не тільки національне відкриття, а й проривне відкриття, яке може вирішити глобальну головоломку. За правильних інвестицій і технологічного розвитку геотермальна енергія може стати чистою, відновлюваною енергією, яку шукає людство", — вважають у виданні.

Нагадаємо, Ісландія отримує понад 70 % енергії з геотермальних джерел, що знижує залежність від імпорту, а також дає змогу заощаджувати близько 3,5 % ВВП на рік за умови населення менше ніж 400 000 осіб.

Зі свого боку американська компанія Fervo Energy заявила, що досягла рекордних показників продуктивності геотермальної свердловини на Cape Station, а також розширила межі буріння за високих температур, успішно пробуривши свердловини з температурою вище 220°C.