Перевершила сонце і вітер: енергія "під землею" забезпечує 70% потреб цілої країни

Геотермальна енергія живить будинки, промисловість і туристичні місця в Ісландії, проте є деякі труднощі.

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Понад 70 % енергії Ісландія отримує з геотермальних джерел, що знижує залежність від імпорту, а також дає змогу заощаджувати близько 3,5 % ВВП на рік за умови населення менше ніж 400 000 осіб. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що Ісландія почала свій перехід на поновлювані джерела енергії майже 100 років тому, перейшовши від викопного палива до геотермальної енергії. Це стало можливо завдяки унікальному геологічному ландшафту країни. Проєкт зі створення геотермальних свердловин було розгорнуто в 1990-х роках. Глибина буріння в деяких місцях сягала понад 4500 метрів.

Наразі геотермальні свердловини забезпечують електрикою ісландські будинки, промисловість і деякі з найвідоміших туристичних місць. За даними видання, 5 геотермальних електростанцій виробляють близько чверті електроенергії в Ісландії. Зокрема, за рахунок геотермальної енергії опалюються 90% будинків. Ці джерела дають екологічно чисту енергію і мають низку переваг перед сонячною та вітровою енергетикою.

Однак у статті також зазначають, що Ісландія стикається з труднощами, які ставлять під загрозу стійкість її геотермальної енергетики. Близько 60 % споживаної енергії в Ісландії припадає на гарячу воду. Зростання чисельності населення, кліматичні зміни та збільшення особистого споживання ставлять під сумнів можливість отримання гарячої води в достатніх кількостях.

За даними порталу, щоб задовольнити майбутні потреби, комунальні служби повинні будуть подвоїти виробництво нинішніх геотермальних систем до 2060 року. Це масштабний проєкт, який потребує великого фінансування. При цьому для введення в експлуатацію нових виробничих об'єктів потрібно близько 4 років.

"Складнощі, пов'язані з відкриттям геотермальних родовищ, призводять до нових суперечок, але досвід країни в галузі поновлюваних джерел енергії дає змогу припустити, що рішення можна знайти шляхом продовження досліджень і фінансування", — вважають у виданні.

Нагадаємо, американська компанія Fervo Energy заявила, що досягла рекордних показників продуктивності геотермальної свердловини на Cape Station, а також розширила межі буріння за високих температур, успішно пробуривши свердловини з температурою вище 220°C.

Крім того, згідно з дослідженнями компанії CGG, значна кількість геотермальних ресурсів залягає під морським дном, особливо поблизу активних кордонів тектонічних плит.