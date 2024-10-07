Превзошла солнце и ветер: энергия "под землей" обеспечивает 70% потребностей целой страны

Геотермальная энергия питает дома, промышленность и туристические места в Исландии, однако есть некоторые трудности.

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Более 70 % энергии Исландия получает из геотермальных источников, что снижает зависимость от импорта, а также позволяет экономить около 3,5 % ВВП в год при населении менее 400 000 человек. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что Исландия начала свой переход на возобновляемые источники энергии почти 100 лет назад, перейдя от ископаемого топлива к геотермальной энергии. Это стало возможно благодаря уникальному геологическому ландшафту страны. Проект по созданию геотермальных скважин был развернут в 1990-х годах. Глубина бурения в некоторых местах достигала более 4500 метров.

На данный момент геотермальные скважины обеспечивают электричеством исландские дома, промышленность и некоторые из самых известных туристических мест. По данным издания, 5 геотермальных электростанций производят около четверти электроэнергии в Исландии. В частности, за счет геотермальной энергии отапливаются 90% домов. Эти источники дают экологически чистую энергию и имеют ряд преимуществ перед солнечной и ветровой энергетикой.

Однако в статье также отмечают, что Исландия сталкивается с трудностями, которые ставят под угрозу устойчивость ее геотермальной энергетики. Около 60 % потребляемой энергии в Исландии приходится на горячую воду. Рост численности населения, климатические изменения и увеличение личного потребления ставят под вопрос возможность получения горячей воды в достаточных количествах.

По данным портала, чтобы удовлетворить будущие потребности, коммунальные службы должны будут удвоить производство нынешних геотермальных систем к 2060 году. Это масштабный проект, который требует большого финансирования. При этом для ввода в эксплуатацию новых производственных объектов требуется около 4 лет.

"Сложности, связанные с открытием геотермальных месторождений, приводят к новым спорам, но опыт страны в области возобновляемых источников энергии позволяет предположить, что решение может быть найдено путем продолжения исследований и финансирования", — считают в издании.

Напомним, американская компания Fervo Energy заявила, что достигла рекордных показателей производительности геотермальной скважины на Cape Station, а также расширила границы бурения при высоких температурах, успешно пробурив скважины с температурой выше 220°C.

Кроме того, согласно исследованиям компании CGG, значительное количество геотермальных ресурсов залегает под морским дном, особенно вблизи активных границ тектонических плит.