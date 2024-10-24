Энергии хватит на 20 млн лет: в одной из стран Европы найден "неисчерпаемый" источник

Использование геотермальных скважин может обеспечить страну чистой энергией, уменьшив зависимость от импорта нефти и газа.

Related video

Исследователи выявили под землей на территории Финляндии практически неисчерпаемый источник геотермальной энергии, который потенциально может прослужить миллионы лет. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что в отличие от ископаемого топлива, геотермальная энергия не производит парниковых газов. Она может быть особенно полезна в отраслях, зависящих от углеводородных продуктов, снизив затраты на электроэнергию и уменьшив зависимость от импорта нефти и газа. При правильной технологии упомянутый источник может обеспечивать США энергией в течение 20 миллионов лет.

Как отмечают авторы статьи, геотермальную энергию можно объединить с другими возобновляемыми источниками, такими как ветер и солнце, создав более стабильную и надежную энергосеть. Кроме того, метод использования геотермальной энергии также приводит к производству питьевой воды — еще одного ценного ресурса.

Ожидается, что геотермальные скважины Финляндии сократят выбросы углерода до 95%, что станет важным шагом на пути к достижению страной углеродной нейтральности. Однако, несмотря на то, что Финляндия сегодня лидирует в области геотермальной энергии, технология ее добычи еще не до конца разработана.

В издании полагают, что новое открытие может быть полезно не только для Финляндии, но и для Европы, как континента. Так, Франция и Испания уже ищут возможности использования геотермальной энергии, а сотрудничество на всем континенте может ускорить этот процесс.

"Открытие геотермальной энергии в Финляндии — это не только национальное открытие, но и прорывное открытие, которое может решить глобальную головоломку. При правильных инвестициях и технологическом развитии геотермальная энергия может стать чистой, возобновляемой энергией, которую ищет человечество", — считают в издании.

Напомним, Исландия получает более 70 % энергии из геотермальных источников, что снижает зависимость от импорта, а также позволяет экономить около 3,5 % ВВП в год при населении менее 400 000 человек.

В свою очередь американская компания Fervo Energy заявила, что достигла рекордных показателей производительности геотермальной скважины на Cape Station, а также расширила границы бурения при высоких температурах, успешно пробурив скважины с температурой выше 220°C.