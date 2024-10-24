Альтернатива вугіллю і газу: США можуть отримувати 20% енергії "з океану", але є проблеми

На думку вчених, хвильові електростанції, встановлені на західному узбережжі, можуть знизити залежність США від викопного палива.

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Національна лабораторія відновлюваної енергії США (NREL) разом з іншими вченими дійшла висновку, що західне узбережжя країни ідеально підходить для отримання чистої енергії шляхом використання енергії хвиль. Про це пише ECOticias.

Повідомляється, що морська гідрокінетична енергія може генерувати 20% електроенергії в США, що знижує залежність країни від викопного палива. Зокрема, це стосується таких штатів, як Каліфорнія Орегон, Вашингтон, Аляска і Гаваї.

За даними порталу, вчені близькі до того, щоб точно спрогнозувати кількість енергії, яку можуть давати хвилі. Ці розрахунки відіграють важливу роль у залученні фінансування як від приватних акціонерів, так і від державних організацій. Очікується, що якщо вчені зможуть довести ефективність технології, то її можуть впровадити масово, змінивши енергетичний ландшафт США.

У виданні також вказали на деякі проблеми, з якими стикається хвильова енергетика. Наприклад, будівництво обладнання для збору енергії хвиль вважається відносно дорогим. Крім того, активісти стурбовані впливом цих машин на природу, включно з рибами та морськими птахами.

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Використовує можливості хвиль, вітру та сонця: як працює незвичайний енергетичний пліт

При цьому багато захисників навколишнього середовища вважають, що переваги хвильової енергетики в перспективі перевершують побоювання. Вважається, що в міру поліпшення обладнання енергія хвиль ставатиме ефективнішою і стійкішою, перетворившись на один з основних поновлюваних ресурсів світу. Крім того, вона може скласти конкуренцію традиційним енергетичним ресурсам, таким як вугілля і природний газ.

Нагадаємо, ізраїльська компанія Eco Wave Power побудувала на території Порту хвильову енергетичну станцію потужністю 1 мВт, а також музей хвильової енергії та освітній центр.

Своєю чергою: Шведська компанія Minesto, що займається розробкою приливної енергетики, розгортає на Фарерських островах будують незвичайну енергетичну установку Hestfjord Dragon Farm.