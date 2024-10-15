Унікальна електростанція з підводних "зміїв" досягне потужності 200 МВт (відео)

Очікується, що Hestfjord Dragon Farm зможе ефективно генерувати енергію навіть у районах зі слабкими приливними та океанічними течіями.

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Шведська компанія Minesto, що займається розробленням приливної енергетики, розгортає на Фарерських островах незвичну енергетичну установку Hestfjord Dragon Farm. Про це пише Renewable energy magazine.

Траєкторія руху приливного енергетичного повітряного змія Dragon 12

Повідомляється, що Hestfjord Dragon Farm складається з підводних "повітряних зміїв", які використовують морські хвилі для генерації енергії. Після успішних пілотних запусків "зміїв" Dragon 12 і Dragon 4, підключених до електромережі, розробники переходять до першої фази Hestfjord Dragon Farm потужністю 10 МВт. У майбутньому потужність установки планують збільшити до 200 МВт.

Як зазначають у виданні, проєкт Minesto — це єдина перевірена морська електростанція, яка економічно ефективно працює в районах зі слабкими приливними та океанічними течіями.

Для надання практичної підтримки, пов'язаної з фінансуванням проєкту та промисловим партнерством Minesto залучила стратегічного консультанта Ernst & Young. На наступному етапі буде завершено роботи з отримання дозволів і ліцензій, а також сформовано інвестиційний консорціум для виконання остаточного розроблення майданчика і монтажних робіт.

Портал CleanTechnica також додав, що Minesto вперше представила своє рішення, схоже на повітряного змія, ще 15 років тому. Механізм, що дістав назву Deep Green, кріпиться до дна океану за допомогою троса і керується кермом, яке м'яко підштовхує його за бажаною траєкторією.

"Повітряний змій обертається у повторюваній вісімці, що збільшує швидкість океану вдесятеро. Перший ступінь збільшує відносну швидкість потоку, що надходить у турбіну", — пояснили у виданні.

Нагадаємо, у Нідерландах стартап, створений співробітниками Делфтського технологічного університету, розробив акумуляторну систему Kitepower Hawk, що збирає енергію вітру завдяки повітряному змію.

Зі свого боку компанія SkySails-Power розробила пристрій, що нагадує повітряного змія, який автоматично запускає надувний парашут і спрямовує його проти вітру, а потім змушує літати "вісімкою" і смикати мотузку, прив'язану до генератора.