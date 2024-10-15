Уникальная электростанция из подводных "змеев" достигнет мощности 200 МВт (видео)

Ожидается, что Hestfjord Dragon Farm сможет эффективно генерировать энергию даже в районах со слабыми приливными и океаническими течениями.

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Шведская компания Minesto, занимающаяся разработкой приливной энергетики, развертывает на Фарерских островах строят необычную энергетическую установку Hestfjord Dragon Farm. Об этом пишет Renewable energy magazine.

Траектория движения приливного энергетического воздушного змея Dragon 12

Сообщается, что Hestfjord Dragon Farm состоит из подводных "воздушных змеев", которые используют морские волны для генерации энергии. После успешных пилотных запусков "змеев" Dragon 12 и Dragon 4, подключенных к электросети, разработчики переходят к первой фазе Hestfjord Dragon Farm мощностью 10 МВт. В будущем мощность установки планируют увеличить до 200 МВт.

Как отмечают в издании, проект Minesto – это единственная проверенная морская электростанция, которая экономически эффективно работает в районах со слабыми приливными и океаническими течениями.

Для оказания практической поддержки, связанной с финансированием проекта и промышленным партнерством Minesto привлекла стратегического консультанта Ernst & Young. На следующем этапе будут завершены работы по получению разрешений и лицензий, а также сформирован инвестиционный консорциум для выполнения окончательной разработки площадки и монтажных работ.

Портал CleanTechnica также добавил, что Minesto впервые представила свое решение, похожее на воздушного змея, еще 15 лет назад. Механизм, получивший название Deep Green, крепиться ко дну океана с помощью троса и управляется рулем, который мягко подталкивает его по желаемой траектории.

"Воздушный змей вращается в повторяющейся восьмерке, что увеличивает скорость океана в десять раз. Первая ступень увеличивает относительную скорость потока, поступающего в турбину", — объяснили в издании.

Напомним, в Нидерландах стартап, созданный сотрудниками Делфтского технологического университета, разработал аккумуляторную систему Kitepower Hawk, собирающую энергию ветра благодаря воздушному змею.

В свою очередь компания SkySails-Power разработала устройство, напоминающее воздушного змея, которое автоматически запускает надувной парашют и направляет его против ветра, а затем заставляет летать "восьмеркой" и дергать веревку, привязанную к генератору.