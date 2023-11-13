"Морський змій" Dragon 12 забезпечить дешевою енергією: як працює диво техніки (відео)

Один плавучий генератор здатний виробляти до 350 ГВт-год електроенергії на рік, при цьому набагато менший і дешевший за вітряні генератори.

Related video

Шведська компанія Minesto, яка є дочірнім підрозділом відомого аерогіганта Saab, провела випробування особливого "морського змія" Dragon 12 потужністю 1,2 МВт і підтвердила, що модель повністю готова до експлуатації. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Важливо

Учені створили протонну батарею для гаджетів: вона дешева, безпечна й екологічно чиста

Систему шведської фірми тепер буде перевезено на Фарерські острови в Данії для встановлення і введення в експлуатацію. Незвичайна електростанція компанії складається з крила, в якому розміщено турбіну, безпосередньо з'єднану з генератором у гондолі.

Система управління контролює траєкторію "морського змія", маніпулюючи кермами напряму і кермами висоти в задній частині конструкції. Трос утримує Dragon 12, а також є лінією зв'язку та електропередачі, він прикріплюється до морського дна за допомогою простого механізму, який фіксується під час встановлення змія, а потім легко від'єднується.

Схематичний пристрій морського змія Dragon 12 Фото: minesto

Dragon 12 переміщується завдяки використанню крилом гідродинамічної підйомної сили, створюваної підводним потоком. Вал турбіни приводить у рух генератор, передаючи електроенергію в мережу через трос і підводний шлангокабель до берега. За словами конструкторів, підводний змій має рухатися в напрямку, протилежному основному потоку, розвиваючи відносну достатню швидкість для вироблення електрики.

Dragon 12 дає змогу генерувати енергію в місцях із низькою течією, водночас будучи економічно ефективними, зі швидкістю потоку всього 1,2 м/с. Інженери стверджують, що їхній змій важить до 15 разів менше в перерахунку на МВт, ніж конкуруючі технології. Порівняно зі стаціонарною турбіною, такий "змій" і ротор, необхідні для виробництва енергії, обходяться досить дешево.

Глобальний рух морів за допомогою припливів і океанських течій генерує багаті запаси енергії, які можуть бути перетворені на надійне локальне відновлюване джерело енергії. За словами компанії, її технологія "морського змія" є легким, гнучким і масштабованим рішенням для збору приливної енергії, яке відкриває передбачуваний поновлюваний ресурс енергії.

Апарати Dragon 12 забезпечуватимуть до 40 відсотків зростаючого споживання електроенергії на Фарерських островах, а загальна потужність приливної енергії становитиме 120 МВт, створюючи приблизно 350 ГВт г на рік. Фірма заявляє, що проєкт перебуває на стадії реалізації після завершення великої перевірки та тестування.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені придумали, як вбудувати "акумулятор" прямо в дорогу або будинок. Збережена енергія зможе забезпечувати будинки електрикою, а електромобілі енергією прямо під час їзди.